الجيش الإسرائيلي: سرعنا إعداد خطط الهجوم على إيران انتظارا لقرار سياسي

قال رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، إنه جرى تسريع إعداد الخطط للهجوم على إيران في حال قرر المستوى السياسي هذه الخطوة، مشيرا إلى أن إسرائيل تعمل بجهود مكثفة وبطرق شتى، للحد من الدور الإيراني في المنطقة، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وكان وزير وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، طالب المجتمع الدولي، بوضع ما وصفه بـ«خطة ب»، لمنع إيران من الحصول على ترسانة نووية، وذلك على خلفية تعثر مباحثات جنيف، الرامية إلى استئناف الاتفاق النووي لعام 2015.

غانتس: شهران يفصلان إيران عن امتلاك المواد المطلوبة للسلاح النووي

وقال غانتس لدبلوماسيين أجانب، اليوم الأربعاء، إن شهرين فقط يفصلان إيران عن الحصول على المواد المطلوبة لإنتاج سلاح نووي، مضيفا أن طهران، حسب تقييمات إسرائيل، ستحتاج إلى عدة أشهر أخرى لاتخاذ خطوات إضافية لازمة في هذا المجال، مثل إنتاج قنبلة نووية قابلة للنقل وتركيبها على رأس صاروخ باليستي، وإجراء تجارب.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي: لا نعلم ما إذا كان النظام الإيراني سيرغب في توقيع اتفاقية والعودة إلى طاولة الحوار، ويتعين على المجتمع الدولي وضع خطة ب قابلة للحياة، بهدف إيقاف إيران في طريقها نحو الحصول على سلاح نووي.

وزير دفاع إسرائيل: لدى إسرائيل وسائل للتصرف

وفي الوقت الذي اتهم فيه غانتس إيران بالسعي إلى تدمير إسرائيل والعمل على تطوير وسائل لتحقيق هذا الهدف، قال إن لدى إسرائيل وسائل للتصرف، ولن نتردد في فعل ذلك، لا أستبعد إمكانية أن تضطر إسرائيل إلى اتخاذ خطوات في المستقبل لمنع ظهور إيران نووية.

وتطرق وزير الدفاع الإسرائيلي، إلى حادثة الهجوم الذي استهدف الشهر الماضي الناقلة ميرسر ستريت، التابعة لشركة إسرائيلية، في خليج عمان، ما أودى بأرواح شخصين.

وقال إن التقييمات الإسرائيلية تشير إلى أن الطائرة المسيرة التي تم استخدامها في الهجوم أطلقت من أراضي إيران بموافقة قيادتها، مشددا على أن هذا الأمر يظهر أن إيران تمثل تحديا للعالم أجمع.