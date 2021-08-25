اتحاد الكرة بعد حسم بطل الدوري 2021: لا توجد مكافأة

كشف مسؤولو اتحاد الكرة، عن حقيقة منح مكافأة لبطل الدوري 2021، وذلك بعد تتويج الزمالك ببطولة الدوري الممتاز، عقب الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن لقاءات الجولة 33 من المسابقة المحلية.

ورد مسؤولو اتحاد الكرة، على التساؤل الذي يدور خلال الساعات الحالية، حول مكافأة بطل الدوري 2021، وهل تنص اللائحة على منح الفريق الفائز ببطولة الدوري مكافأة مالية؟ وقال مصدر مسؤول داخل الجبلاية: «بطل الدوري لا يحصل على مكافأة مالية من اتحاد الكرة، لأن الأندية لها عوائد من البث التليفزيوني والشركة الراعية».

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