ميرفت أبو عوف: انضممت لـ«فور إم» بالصدفة.. وهذه قصة زواجي من عضو الفرقة

قالت الدكتورة ميرفت أبو عوف، رئيس قسم الصحافة الأسبق بالجامعة الأمريكية، وشقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف، إنها لم تكن تتخيل أن تعمل بالفن في حياتها، لكن هذا الأمر تحقق بـ«الصدفة» من خلال مشاركتها في فرقة «فور إم»، مع شقيقها وشقيقاتها الثلاث.

بداية العمل في الفن

وأضافت «أبو عوف»، خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «DMC»، اليوم الأربعاء، وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أن أولى مراحل دخول الفرقة للعمل الفني كان من خلال الاعتماد عليها في تنفيذ أصوات في مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية»، وبعدها طلبت منه والدته أن يأخذ شقيقاته ليعملن معه في فرقة «فور إم».

كواليس العمل في الجامعة

وأوضحت رئيس قسم الصحافة الأسبق بالجامعة الأمريكية أنها كانت سعيدة بعملها الفني، وسعيدة حاليا بالتدريس بالجامعة لأنها تحبه، مشيرة إلى أن الطلاب في البداية اعتقدوا أنها جاءت تعمل في الجامعة فترة لكي تؤدي دورا فنيا جديدا، حيث بدأت بتدريس اللغة الإنجليزية، ثم اتجهت لتدريس الإعلام.

وأكدت رئيس قسم الصحافة الأسبق بالجامعة الأمريكية، أنها حرصت على الزواج من شخص في الفرقة، ولم يعترض أخوها عزت أبو عوف، خاصة أنها تفرغت بعد ذلك لتربية أبنائها لتهتم بهم فترات أطول.

وأشارت رئيس قسم الصحافة الأسبق بالجامعة الأمريكية، إلى أن طباع شقيقتها مها أبو عوف قريبة جدًا من طباع الفنان الراحل عزت أبوعوف.