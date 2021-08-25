وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية إلى روسيا

عاد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والوفد المرافق له إلى أرض الوطن، بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية روسيا الاتحادية، والتي استغرقت عدة أيام، لحضور الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية / الروسية المشتركة للتعاون العسكري، بالعاصمة الروسية موسكو.

وزير الدفاع يحضر مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني

وحضر القائد العام للقوات المسلحة مراسم الافتتاح الرسمي للمنتدى الدولي العسكري الفني «الجيش 2021»، بمعرض الجيش الروسي، والذي تتضمن فعالياته افتتاح رسمي لمنتدى المباريات الحربية في روسيا.

والتقى الفريق أول محمد زكي سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر وزارة الدفاع الروسية، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

مباحثات بين وزير الدفاع ونظيره الروسي

وعقب مراسم الاستقبال، ترأس الوزيران جلسة مباحثات تناولت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما جرت مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وأكد الفريق أول محمد زكي، خلال انعقاد الجلسة العامة الختامية للاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية / الروسية المشتركة للتعاون العسكري، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع جمهورية روسيا الاتحادية، معربًا عن تطلع القوات المسلحة المصرية إلى دعم آفاق وأوجه التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

توقيع بروتوكول تعاون مشترك في المجالات العسكرية والأمنية

ومن جانبه، أشار وزير الدفاع الروسي إلى حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر كونها دولة محورية وحليف استراتيجي مهم بمنطقة الشرق الأوسط.

وفى نهاية اجتماعات الجلسة العامة الختامية وقع وزيرا الدفاع لكلا الدولتين بروتوكول تعاون مشترك في مختلف المجالات العسكرية والأمنية.