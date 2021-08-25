قطع الكهرباء واستدعاء الحماية المدنية بسبب كسر خط غاز ببني سويف

شهدت قرية «سدس»، التابعة لمركز ببا، جنوب بني سويف، مساء اليوم الأربعاء، قطع الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، واستدعاء لسيارات الحماية المدنية، إثر حدوث كسر في خط غاز طبيعي بأحد شوارع القرية، ناتج عن أعمال الحفر، التي يجري تنفيذها لمد وتدعيم خطوط المياه، وتغيير المواسير «الاسبستوس» القديمة بشبكة مياه القرية، قبل أن يتم إصلاح الكسر وإعادة الكهرباء والمياه مرة أخرى.

نائب محافظ بني سويف يشرف على عملية إصلاح العطل

من جانبه، كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، نائبه بلال حبش، بمتابعة أعمال إصلاح الكسر، الذي تعرض له خط الغاز الطبيعي بأحد شوارع قرية «سدس» بمركز ببا، وذلك بحضور المحاسب هاني الجويلي، رئيس مركز ومدينة ببا، حيث توجه إلى موقع الكسر بخط الغاز، وتبين أنه ناتج عن أعمال حفر يجري تنفيذها لمد وتدعيم خطوط المياه، وتغيير المواسير القديمة بشبكة مياه القرية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي يتم تنفيذها بالقرية، ضمن 44 قرية تابعة لمركز ببا.

قطع المرافق الحيوية عن قرية «سدس» بسبب كسر خط غاز

وأشرف نائب المحافظ على متابعة الإجراءات التي تم تنفيذها لإصلاح الكسر، والتي تضمنت فصل الخدمة وقطع المرافق الحيوية من الكهرباء والمياه والغاز عن القرية، كما تم استدعاء رئيس الوحدة المحلية والحماية المدينة ومسؤولى شركات المرافق، والبدء في أعمال الحفر بمحيط الجزء الواقع به الكسر، والدفع بفريق فني من شركة الغاز، لإصلاح الخط، حيث تمت أعمال الإصلاح وردم منطقة الحفر ورد الشئ إلى أصله، واستئناف العمل في أعمال مد وتدعيم خطوط المياه بالقرية.