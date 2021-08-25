أسعار السجائر بعد الزيادة.. «ونستون» بـ31 جنيها

طبقت شركة «جابان توباكو» أسعار السجائر الجديدة على بعض منتجاتها من السجائر الأجنبية، بداية من الخميس الماضي، إذ أعلنت الشركة المنتجة لسجائر «ونستون» الأسعار بالزيادات في بيان رسمي.

أسعار السجائر الـ وينستون ترتفع جنيها واحدا

ورفعت «جابان توباكو» أسعار السجائر بقيمة جنيه واحد لكل علبة سجائر تحوي 20 سيجارة، لتصبح 31 جنيها بعد أن حركتها من 30 جنيه لسعر العلبة، ووفقاً لتصريحات مسؤول بالشركة لـ«الوطن»، في وقت سابق، فإن أسعار السجائر الجديدة جرى إعلانها لجميع التجار والموزعين الذين يتعاملون مع الشركة مع نهاية الأسبوع الماضي، منعاً لتلاعب بعض التجار في الأسعار، وطرح السجائر بأسعار أعلى من تلك المعلنة بشكل رسمي.

ونستون توت بـ33 جنيها

أسعار السجائر بعد الزيادة تناولها المصدر بالشرح، فذكر أن الأسعار تحركت بالنسبة لعلبة السجائر نوعية ونستون بأنواعها الثلاثة الأحمر والأزرق والسيلفر من 30 إلى 31 جنيها للعلبة، بينما تحركت أسعار علبة السجائر ونستون (توت) من 32 جنيها إلى 33 جنيها للعلبة الواحدة.

وأكد أن زيادة أسعار السجائر جاءت تزامناً مع تطبيق المرحلة الثانية من رسوم التأمين الصحي الشامل وفقاً للقانون، والذي فرض زيادة كل ثلاث سنوات حتى عام 2027.

وقبل إعلان شركة «جابان توباكو» بأيام، أعلنت شركة «بريتش أمريكان توباكو» المنتجة للسجائر من أنواع روثمانز ولاكى وستريك ودانهيل أسعارها الجديدة بقيمة جنيه واحد ارتفاعا لكل علبة من الأنواع السابقة.

كانت الشركة الشرقية للدخان أولى الشركات التي أعلنت عن زيادة أسعار السجائر في شهر يوليو الماضي بقيمة جنيه واحد لأصناف منها «مونديال سويتش» لتصبح بقيمة 24 جنيهًا، وعلبة سجائر بوكس التي وصلت إلى 11 جنيهًا، وبوسطن، وبلومنت واللتان ارتفعتا إلى 18.5 جنيه، كما ارتفعت أسعار السجائر، كليوباترا كينج سايز لتصل إلى 17.5 جنيه.