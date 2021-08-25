ضمن «حياة كريمة».. الكشف على 1300 مريض في قافلة طبية بالشرقية

في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، «حياة كريمة»، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، وخاصة بالأماكن النائية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية، تم تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية «كفر حمودة»، التابعة لمركز ههيا بمحافظة الشرقية.

استمرت القافلة الطبية لمدة يومين، تم حلالها توقيع الكشف الطبي على أكثر من 1300 مريضاً من أبناء القرية، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

قافلة طبية لعلاج المواطنين بقرية «كفر حمودة»

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الدكتور هشام مسعود، أن القافلة التي استهدفت قرية «كفر حمودة»، التابعة لمركز ههيا، اشتملت على العديد من التخصصات الطبية: (الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن)، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 1347 شخصاً من أهالي القرية.

إجراء عمليات جراحية للمرضى

وتابع «مسعود»، في بيان أصدرته مديرية الصحة بالشرقية قبل قليل، أنه تم صرف العلاج اللازم للحالات المرضية، وتحويل 30 حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم من انتشار الأمراض الفيروسية، يالإضافة إلى عقد ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي، وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين وغيرها.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر إلى منسق القوافل العلاجية بالمديرية، وجميع الفرق الطبية، وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.