لجان لمتابعة نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف بمبادرة «حياة كريمة»

كشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي طبقًا للجدول الزمني المخطط بمحافظات الجيزة وبني سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والقليوبية والغربية ومحافظات القناة ومطروح.

وذكر المصدر، أن تشكيل اللجان في الشركات التابعة للشركة القابضة للمياه والصرف الصحي، يأتي انطلاقًا من أن المبادرة تشمل أهم المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين، وتستهدف تحسين الخدمات بمختلف المجالات.

زيادة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن اللجنة وضعت حلولا للمعوقات والمشاكل التي تواجه مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالشركات التابعة للشركة للقابضة، لزيادة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة، وفقًا للجداول الزمنية المتفق عليها، لافتًا إلى أن تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة وحل مشاكل المواطنين من أهم معايير اختيار رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي في حركة التغييرات المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

توصيل مياه الشرب للأسر الأكثر احتياجًا في الجيزة

وأضاف المصدر، أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة بالمبادرة تستهدف تطوير 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح، منها 22 قرية بأطفيح، و20 قرية بالصف، ضمن المرحلة الأولى التي تُنفذ وفقا للجداول الزمنية المحددة، لافتًا إلى قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوصيل مياه الشرب لعددٍ من الأسر الأكثر احتياجًا بعدد من القرى التابعة لمركز الصف، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.

المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 65 قرية بمحافظة أسيوط

وأشار المصدر إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية في أسيوط شهدت تحسناً في خدمات مياه الشرب بـ45 قرية، من خلال مد وتدعيم 39 كم شبكات مياه وإحلال، وتجديد 31 بئراً ارتوازياً، وتوريد 47 طلمبة مياه و12 مولدا بقدرات مختلفة، فضلاً عن تحسن خدمات الصرف الصحي بـ7 قرى.

ولفت إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 65 قرية بالمحافظة يتم خلالها إحلال وتجديد 59 بئراً، وتأهيل 6 محطات مياه، ومد 33 كم شبكات، وتوريد 23 مولدا، و200 طلمبة غاطسة، بقيمة 196مليون جنيه.

وقال المصدر، إن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقريتي الشوبك وكفر شبين بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، تدخل ضمن المبادرة، حيث تشهد القريتان أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن الأعمال تسير وفقًا للخطة الزمنية الموضوعة.