وزيرة الصحة تبحث مع «راعي مصر» تقديم الخدمات الطبية بقرى «حياة كريمة»

استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون بين المؤسسة والوزارة من خلال عدد من القوافل الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك في إطار التعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم الاتفاق على دمج القوافل الطبية لمؤسسة «راعي مصر» مع قوافل وزارة الصحة والسكان لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في قرى مصر على مستوى 20 محافظة في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة».

وأشار «مجاهد» إلى أن الوزيرة أكدت تقديم كافة سبل الدعم لتلك القوافل وإمدادها بالأدوية والمستلزمات والفرق الطبية لاستمرار تقديم الخدمات الطبية للأهالي في تلك القرى خلال فترة تطوير الوحدات والمراكز الطبية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، حيث تشمل تلك الخدمات الفحص وصرف العلاج بالمجان.

وتابع «مجاهد» أن الوزيرة تفقدت عدد من سيارات القوافل الطبية التابعة للمؤسسة بعياداتها في التخصصات المختلفة، حيث أشادت بجاهزية القوافل على أعلى مستوى، مؤكدة أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لصالح المواطن المصري، كما وجهت باستمرار آلية الإحالة للمستشفيات، وذلك للحالات التي تحتاج إلى عمليات على نفقة الدولة، كما أكدت أهمية متابعة الحالة الصحية للمترددين على القوافل الطبية لاستدامة الخدمة.

وأضاف «مجاهد»، أن الوزيرة أكدت أهمية تقديم تلك القوافل لوسائل وخدمات تنظيم الأسرة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة، بالإضافة إلى خدمات الفحص لدعم صحة المرأة المصرية، ومبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة.

من جانبه أعرب المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، عن فخره بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، في مجال القوافل الطبية، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لدعمها تلك القوافل بكافة المستلزمات الطبية، مشيدًا بتيسير إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمواطنين التي تحتاج حالتهم، مثمنًا التطور الذي تشهده مصر في القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة راعي مصر في شهر يناير عام 2019، لدعم القوافل الطبية للمؤسسة لخدمة المواطنين في القرى الأكثر فقرًا في صعيد مصر، في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع كل من المشروعات القومية لوزارة الصحة والسكان ومبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» وصندوق تحيا مصر.