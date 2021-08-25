«التعليم العالي» تناشد طلبة الثانوية الإسراع بالتسجيل في التنسيق

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد الطلاب الذين سجلوا في المرحلة الأولى من تنسيق الكليات في الثانوية العامة أقل من العدد المطلوب، ولذلك فإن الوزارة قررت مد فترة التنسيق حتى الساعة السابعة مساء غدٍ الخميس.

فرصة لتعديل الرغبات من جديد

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية مع برنامج «ساعة وساعة» المذاع عبر أثير إذاعة «نغم إف إم»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، اليوم الأربعاء، أن الطالب الذي أدخل رغباته على الموقع ما زال أمامه فرصة لتعديل الرغبات، مناشدًا الطلبة عدم التأخير في تسجيل رغباتهم، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى، ستبدأ الوزارة في عملية التحليل الإحصائي للشُعب المختلفة.

بعض الكليات تشترط الخضوع لاختبار قدرات

وشدد على أن بعض الكليات تحتاج إلى اجتياز اختبار القدرات، وإذا لم يجتز الطالب هذه الاختبارات فإنه لن يلتحق بالكلية، مثل كلية الطب، مناشدًا الطلبة تعبئة كافة الرغبات الـ75، والطالب الذي لم يسجل رغباته في المواعيد المحددة لن يكون قادرًا على الاختيار وسيضاف إلى الأماكن المتاحة فقط.

تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة يختلف عن الحكومية

أما عن الجامعات الأهلية والجامعات الخاصة، أشار «عبدالغفار» إلى أن إعلان التنسيق للجامعات الخاصة سيكون عقب انتهاء تنسيق الكليات الحكومية، مشددًا على أن تنسيق الجامعات الخاصة له موقع منفصل عن تنسيق الجامعات الحكومية، كما أن الجامعات الأهلية لها موقع إلكتروني ونظام مختلف عن الجامعات الحكومية والخاصة.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الساعة السابعة من مساء غد الخميس الموافق 26 أغسطس الجاري، حرصا على مستقبل الطلاب.