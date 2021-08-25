ضبط 210 آلاف نسخة من كتاب خارجي تعليمي دون تصريح من الجهات المختصة

ضبطت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية 210 آلاف نسخة من كتاب خارجي تعليمي مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة، في منطقة الأزبكية بمحافظة القاهرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، ومن بينها جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بيع مسؤولى شركة ومخزن كتب، في دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، كتب دراسية دون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إدارة منشأة بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المكتبة المشار إليها، حيث جرى التقابل مع مدير مبيعات الشركة، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط 210 آلاف نسخة من كتاب خارجي تعليمي مختلف العناوين والسنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المختصة، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر أنه مدير مبيعات الشركة والمسؤول عن تلك المخالفات مالك الشركة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.