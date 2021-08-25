«فرجينيا وشابو».. الداخلية تطارد تجار الكيف والخارجين عن القانون

شنت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضُبط 219 قطعة سلاح ناري، بحوزة 195 متهمًا، على النحو التالي:

رشاش.

27 بندقية آلية.

31 بندقية خرطوش.

8 طبنجات.

152 فردا محليًا.

30 خزينة متنوعة.

600 طلقة مختلفة الأعيرة.

256 قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ 85708 أحكام قضائية متنوعة بإجمالي 6174 محكومًا عليه.

في مجال ضبط التشيكلات العصابية

ضبط 2 تشكيل عصابي، ضما 8 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث متنوعة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط 295 قضية مخدرات، بإجمالي 299 متهمًا، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 14٫178 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 6٫305 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 82٫470 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 760 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 1٫216 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1٫140 كيلو جرام.

كمية من مخدر شابو وزنت 2٫163 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 70 جراما.

كمية من مخدر آيس وزنت 110 جرامات.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 50 جراما.

كمية من مخدر فرجينيا وزنت 90 جراما.

2329 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 40 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 42 متهما.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 341 دراجة نارية مخالفة.

في مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة 4 دراجات نارية.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 25947 مخالفة مرورية متنوعة.

في مجال فحص السائقين: فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.