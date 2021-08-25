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محمود مسلم

ضبط 3462 قضية سرقة تيار كهربائي في حملات مكثفة لـ«الداخلية»

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الوطن
04:13 م | الأربعاء 25 أغسطس 2021
حملة للداخلية - أرشيفية

حملة للداخلية - أرشيفية

تواصل وزارة الداخلية، الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وكثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

ـ ضبط 2701 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

ـ ضبط 3462 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

ـ ضبط 1271 قضية تموينية متنوعة غش غذائي «لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية».

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

 

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