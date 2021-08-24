شركات السياحة تبدأ اليوم تسلم أجهزة تشفير إخطارات الرحلات إلكترونيا

قال أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، إنَّ الغرفة حريصة على مواكبة سياسة الدولة في الميكنة، وذلك استكمالًا للمجهود التي بذلتها خلال السنوات الماضية لتفعيل منظومة الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية، من أجل إرسال الإخطارات الخاصة ببرامج عملاء الشركات السياحية آليًا، لتخفيف العبء المادي على الشركات وتوفيرًا للوقت والجهد.

وأضاف أمين عام غرفة شركات السياحة، خلال المنشور الدوري الذي أرسله اليوم لعموم الشركات السياحية، أنَّه تمّ استكمال تدريب الشركات على المنظومة الإلكترونية، وبعد انقضاء فترة التشغيل الوهمي، والتي استمرت لمدة عام تمّ خلاله مراقبة المنظومة واكتشاف جوانب النقص وعلاجه وتحسين طريقة إدخال البيانات، والتأكّد من أن المدخلات الخاصة بالبرنامج السياحي قد تمّ استكمالها بنسبة الـ90%، أنَّ المنظومة باتت جاهزة للانطلاق الفعلي والبدء في إرسال الإخطارات الحقيقية آليا من خلال المنظومة باستخدام جهاز التشفير الخاص بكل شركة،

تقديم الإخطار الإلكتروني إجباريًا

ولفت إلى أنَّ الغرفة استلمت أجهزة التشفير الخاصة بشركات السياحة، مشيرًا إلى أنَّ الغرفة ستبدأ في تسليمها تباعًا للشركات لتبدأ كل شركة في تفعيل الجهاز الخاص بها من خلال وزارة السياحة والآثار ثم البدء فورًا في إرسال الإخطارات من خلال المنظومة، علمًا بأن إرسال الاخطارات عن طريق المنظومة أصبح إجباريًا الىن حيث أن قطاع شرطة السياحة والآثار سيمنح الشركات فترة زمنية محدودة لقبول الإخطارات اليدوية.

رفض الإخطارات اليدوية فور تفعيل الإلكترونية

وأشار إلى أنَّه تزامنًا مع بدء العمل بالإخطارات الآلية فسيتمّ رفض أي إخطار يدوي وسيكون لزامًا على الشركات إرسال الإخطارات آليًا فقط من خلال المنظومة، موضحًا أنَّه على الشركة التي فعلّت جهاز التشفير وبدأت في تشغيله على «الكومبيوتر» أو «اللاب توب» ضرورة إبلاغ الغرفة بذلك فور التشغيل.

يُشار إلى أنَّ كل الشركات السياحية ملزمة بتقديم إخطار ورقي لشرطة السياحة والآثار برغبتها في تنظيم برنامج زيارات لسياح أجانب أو مصريين مدون به أماكن الزيارة وتوقيتها ولأسماء السياح ولا يجوز أن تبدأ الرحلة إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة الداخلية، وذلك لتأمين الفوج في أثناء الزيارة وتذليل أي عقبات تواجهه.