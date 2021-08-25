رئيس «فاكسيرا»: تسليم مليون جرعة من سينوفاك المحلي لـ400 مركز تطعيم

قالت الدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة شركة «فاكسيرا»، إنه جرى تسليم مليون جرعة محلية الصنع من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» إلى مراكز اللقاح، لتكون جاهزة لتطعيم المواطنين في أكثر من 400 مركز، لافتة إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا من أجل تنفيذ التصنيع المحلي، ووصلت المواد الخام للتصنيع في شهر مايو الماضي، كما وصل أيضا الخبراء الصينون، ليبدأ العمل في إنتاج اللقاح.

اعتماد اللقاح من هيئة الدواء قبل استخدامه

وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، اليوم الأربعاء، أن اللقاح جرى اعتماده من هيئة الدواء المصرية، وجرى عرض اللقاح على كافة اللجان المتخصصة قبل استخدامه.

مصر تسعى لتكون مركزا إقليميا لتصدير اللقاحات

وأوضحت رئيس مجلس إدارة «فاكسيرا»، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات ثم التصدير لباقي الدول الإفريقية حيث ستكون مصر مركزا إقليميا لتصنيع لقاح كورونا وتصديره، حيث توجد مصانع في أحياء العجوزة و6 أكتوبر، وسيجري افتتاح أكبر مصنع الذي سيقدم العينات المصدرة للخارج.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأكدت «والي» أن فكرة إعطاء جرعة ثالثة تعتمد على الدراسات الإكلينكية حيث أن بعض اللقاحات تقل فاعليتها بعد جرعة واحدة، وأخرى تقل فاعليتها بعد جرعتين، ولقاحات أخرى تحتاج لثلاث جرعات، متابعة: «الأعراض التي تحدث لأي شخص بسبب اللقاحات تعتمد على مناعة الشخص».

وظهر فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مدينة ووهان الصينية في مقاطعة هوبي، في أواخر 2019، وأصبح وباء عالميا في مارس 2020، بحسب منظمة الصحة العالمية.