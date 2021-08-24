رئيس فاكسيرا: نستهدف إنتاج 330 ألف جرعة لقاح يومية للإسراع بالتطعيم

قالت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا لإنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، إن خطوة إنتاج اللقاح محليا في مصر ليست سهلة وأخذت وقتا ومجهودا طويلا حيث تم مراجعة بيئة تصنيع اللقاح، لافتة إلى أن الهدف من الشراكة مع الصين هو تنفيذ نقل التكنولوجيا ليتم إنتاج لقاح يماثل اللقاح الموجود في الصين بنفس دورة التصنيع، خاصة بعد اعتماد منظمة الصحة العالمية له.

فاكسيرا موجودة منذ أكثر من 100 عام

وأضافت «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، الذي يُعرض على شاشة «CBC»، أمس الاثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن فاكسيرا تم إنشاؤه في مصر منذ أكثر من مائة عام بدأ في عام 1897 وتوجد به عمالة ماهرة مدربة وهذا ساعد في تنفيذ إنتاج اللقاح في وقت قصير، حيث تم إنتاج 15 مليون جرعة وينتج يوميا 330 ألف جرعة مع إيجاد خطة بنهاية سبتمبر المقبل تم إنتاج 10 ملايين جرعة قابلة للزيادة الفترة المقبلة.

هناك محاولات لإنتاج لقاح أوروبي في مصر في نوفمبر

وأوضحت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا لإنتاج اللقاحات، أنه هناك محاولة لتنفيذ اتفاقية من أجل تصنيع لقاحات أوروبية في ظل وجود مصانع في مناطق مختلفة ومنها 6 أكتوبر حيث توجد محاولة لتنفيذ اللقاح في نهاية نوفمبر المقبل.

محدودية اللقاحات الفترة الماضية في مختلف دول العالم

وأكدت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا لإنتاج اللقاحات، أن الفترة الماضية شهدت محدودية في بعض اللقاحات في عدد كبير من دول العالم، لذا وجب توطين الصناعة لتوفير اللقاحات للمواطنين وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.