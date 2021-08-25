«صحة الدقهلية»: خريطة جديدة للقاح كورونا للمسافرين.. «30 مكتبا بدلا من 8»

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، عن زيادة أعداد مكاتب لقاح كورونا للمسافرين إلى 30 مكتباً، بدلاً من 8 مكاتب، تيسيراً على المسافرين، وإنهاء قوائم الانتظار، على أن يستقبل المكتب الواحد 300 فرد في اليوم، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتيسير على المواطنين الراغبين في السفر، وفتح مكاتب جديدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا وانهاء قوائم الانتظار، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

«مكي»: تطعيم جميع المسافرين واستخراج الشهادات خلال 10 أيام

وصرح الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بأنه سيتم الانتهاء من تطعيم جميع المسافرين واستخراج شهادات التطعيم لجميع المسافرين خلال 10 أيام، وأشار إلي جميع المسافرين بضرورة التسجيل علي موقع الوزارة مؤكداً علي أنه سيتم إرسال رساله للمسافرين لتحديد ايام التطعيم لكل مسافر.

خريطة مكاتب لقاح كورونا للمساغرين في الدقهلية

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي، أن المكاتب المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح كورونا وعددهم 30 مكتب هم: «مكتب صحة أول المنصورة - مكتب صحة ثاني المنصورة - وحدة طب أسرة قولنجيل - مركز طب أسرة ميت مزاح - مركز طب أسرة شبرا بدين - مركز طب كوم الدربي - مكتب صحة ميت غمر - مركز طب أسرة كوم النور - مركز طب أسرة ميت محسن - مكتب صحة اجا - مركز طب أسرة صهرجت الصغرى - مركز طب أسرة سنجيد - مركز طب أسرة شبراويش - مكتب صحة الجمالية - مكتب السنبلاوين - مركز طب أسرة ميت غريطه - مركز طب أسرة برقين - مكتب صحة المطرية - مكتب صحة المنزلة - مكتب صحة بلقاس - مركز طب أسرة المعصرة - مكتب صحة جمصه - مكتب صحة دكرنس - مكتب صحة شربين - مركز طب أسرة ميت الكرماء - مركز طب أسرة ديسط - مكتب صحة منية النصر - مركز طب أسرة الكفر الجديد - مركز طب أسرة بهوت - مكتب صحة نبروه».