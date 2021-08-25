مواقيت الصلاة في مطروح.. من 10 لـ20 دقيقة بعد القاهرة

تختلف مواقيت الصلاة في مطروح عن القاهرة الكبرى وجميع محافظات مصر، حيث إن مطروح تتأخر بها الصلاة عن المحافظات الأخرى بما يتراوح من 10 وحتى 20 دقيقة، عن العاصمة القاهرة، ويبحث خلال هذه الأيام المصريون من المصطافين على محركات البحث، عن مواقيت الصلاة، لمعرفة وقت كل صلاة لأداء الفروض في أوقاتها، خاصة المقيمين في الشاليهات والمناطق السياحية، التى لا توجد مساجد بها، في ظل توافد ملايين من الزائرين على محافظة مطروح خلال شهري أغسطس وسبتمبر، حتى بدء العام الدراسى الجديد، حيث تشهد مطروح أعداداً غفيرة من الزائرين خلال هذه الأيام.

تعرف على مواقيت الصلاة في مطروح

وتنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في مطروح ليوم الخميس 26 أغسطس، وكذلك موعد الشروق، حسب التوقيت المحلى لمدينة مرسى مطروح، وهي كالتالي:

- موعد أذان صلاة الفجر 4.10 صباحاً.

- الشروق الساعة 5.43 صباحاً.

- موعد أذان صلاة الظهر 12.13 مساءً.

- موعد أذان صلاة العصر 3.50 مساءً.

- موعد أذان صلاة المغرب 6.43 مساءً.

- موعد أذان صلاة العشاء 8.05 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في بعض المحافظات

كما تنشر «الوطن» مواقيت الصلاة في بعض المحافظات وهي كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:56

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء: 07:47

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:59

أذان الظهر: 12:02

أذان العصر: 03:39

أذان المغرب: 06:32

أذان العشاء: 07:55

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:54

أذان الظهر: 11:56

أذان العصر: 03:32

أذان المغرب: 06:25

أذان العشاء: 07:47