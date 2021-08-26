حظر تشغيلهم أكثر من 6 ساعات يوميا.. ضوابط عمل الأطفال بالقطاع الخاص

حرصت قوانين العمل، المعمول بها في منشآت القطاع الخاص، على وضع شروطا وضوابط وقواعد صارمة، لتنظيم تشغيل الأطفال، من مواعيد ومهن وعدد أيام وساعات، وطبيعة عمل، وغيرها من الأمور التي قد تؤدي إلى أخطار يتعرض لها الطفل في أثناء تأدية العمل.

«الوطن» تستعرض أهم المواد ونصوصها التي وردت في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتعرضت لتنظيم وضبط تشغيل الأطفال في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، والتي جاءت على النحو التالي:

مادة 98: تحديد سن الطفل في العمل بالقطاع الخاص بـ14 سنة كحد أدنى

يعتبر طفلا - في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي، ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة ، ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص.

مادة 100: تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال بقرار من الوزير المختص «وزير القوى العاملة»

يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، وفقا لمراحل السن المختلفة.

مادة 101: حظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا

يحظر تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات يوميا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة الثامنة مساء والسابعة صباحا.

مادة 102: واجبات على صاحب العمل منها تعليق لافتة بمواد أحكام عمل الأطفال

على صاحب العمل الذي يشغل طفلا أو أكثر، أن يعلق في مكان ظاهر بمحل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل، وأن يحرر كشفا موضحا به ساعات العمل وفترات الراحة، وأن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعماله.