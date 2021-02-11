حملة على الورش لمراجعة التراخيص ومنع تشغيل الأطفال بسفاجا

قادت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، حملة تفتيشية بالمدينة الصناعية بمشاركة إدارة البيئة والمتابعة الميدانية وإدارة النظافة ووحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، وعدد من الإدارات المختصة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر .

وكشفت رئيس المدينة في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الهدف من الحملة هو التفتيش على تراخيص للمحلات والورش الصناعية، والتشديد على أصحاب الورش بالإسراع في إنهاء التراخيص، والتأكد من استيفاء تلك المنشآت لاشتراطات السلامة المهنية والبيئية.

وشددت على تشغيل الأطفال في المدينة الصناعية وإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الحالات والتنبيه بعدم تشغيل الأطفال دون السن القانوني وإلا سوف يتعرض صاحب الورشة للمساءلة القانونية.

وأضافت «المغربي»، أنها كلفت إدارة البيئة بتوجيه إنذارات فورية ومحاضر للورش المخالفة والتي لا تهتم بالاشتراطات البيئية، ووجهت الإدارات المخصصة لرفع الإشغالات حول الورش والاهتمام برفع مخلفات التصنيع أولا بأول، حفاظا على سلامة المنطقة وتجنبا لأي كارثة.

كانت رئيس مدينة سفاجا، قادت حملة مكبرة، أمس، لتطبيق قرار رئيس الوزراء، باستمرارا الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومنع استخدام الشيشة بالمقاهي، ومتابعة تطبيق قرار غلق المحلات التجارية والمقاهي، تنفيذا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر،

وأسفرت الحملة، عن التحفظ على شيش بإحدى الكافتريات الموجودة امام نزل الشباب بالشارع الرئيسي، بسبب مخالفتها للقرار الوزاري بمنع تقديم الشيشة، وعدم استخدام الإدوات والاكواب ذات المرة الوحدة.