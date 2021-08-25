وزير الرياضة يزور مؤمن زكريا في بيته للاطمنئان على حالته الصحية.. صور

نشرت صفحة وزارة الشباب والرياضة، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورا لزيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الأربعاء، اللاعب مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي في منزله من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، والتأكد من توافر كل الإجراءات الطبية اللازمة له.

حرص الوزير على متابعة حالة زكريا الصحية

وأشار الوزير أثناء زيارته، إلى أنه حريص على متابعة الحالة الصحية للاعب، وتنفيذ برنامج علاجي متكامل بالتنسيق مع إدارة النادي، لتوفير كل احتياجات اللاعب ومتطلباته المالية والعلاجية.

الوزير يوضح دور الدولة في مساندة الرياضيين ويدعو لزكريا بالشفاء

وأعرب الوزير عن خالص أمنياته لزكريا بالشفاء العاجل، وتخطي تلك الأزمة المرضية بعزيمة وإصرار وتحدٍ، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء، مؤكدا أن الوزارة تدعم أبناء مصر الرياضيين، وتحرص على متابعة أحوالهم جراء أي أزمات قد يتعرضون لها، والعمل على تلبية متطلباتهم ورغباتهم.

زكريا يشكر الوزير

وأعرب اللاعب مؤمن زكريا عن تقديره لمؤازرة وزير الشباب والرياضة له، ووقوفه بجانبه في تلك المحنة، وحرصه على التواصل المباشر معه، وزيارته في منزله، للاطمئنان على تحسن حالته الصحية، وقدم له الشكر والتقدير لكل من يسانده في تلك الأزمة الصحية، تعبيرا منهم عن حبهم الصادق ودعمهم له في رحلته العلاجية.

مسيرة مؤمن زكريا

بدأ زكريا مسيرته الرياضية في النادي الأهلي في عام 2004 حتى عام 2008، وانتقل بعدها لأندية المصري البورسعيدي والإنتاج الحربي وإنبي والزمالك، وتم إعارته إلى النادي الأهلي السعودي في عام 2019، وأصيب مؤمن بمرض نادر وخطير، وهو التصلب الجانبي الضموري في عام 2020، ويحاول اللاعب الشفاء من أجل العودة إلى الملاعب مرة أخرى.