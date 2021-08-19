أحمد السقا داعما مؤمن زكريا بعد تعرضه لوعكة صحية: «دعواتكم للكابتن»

دعم الفنان أحمد السقا، مؤمن زكريا نجم فريق كرة القدم بالنادى الأهلى بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى منذ أيام، حيث نشر السقا صورة للاعب فى المستشفى عبر حسابه بموقع «فيس بوك»، مصحوبة بتعليق: «دعواتكم لكابتن مؤمن زكريا»، «كابتن مؤمن بخير الحمدلله ربنا يكمل شفاءه علي خير».

السقا: لا زملكاوى ولا أهلاوى أنا مصراوى

ومن المعروف عن الفنان أحمد السقا، حبه الدائم والمستمر لكرة القدم، حيث أكد خلال منشور: «أنه لا أهلاوي ولا زملكاوي ولكنه مصراوي يحب كل الفرق وانتماؤه الوحيد لمنتخب مصر»، موضحا على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «يا جماعة ناس كتير بتقول السقا زملكاوي ولا أهلاوي ولا إيه؟.. أنا كنت بلعب في نادي الزمالك الناشئين، وكنت كابتن على حازم إمام قبل ما اتجه للفن، ولكن أنا مصراوي يا جماعة بحب كل الفرق والفرقة الوحيدة اللي بنتمي ليها هيا منتخب مصر».

أخر أعمال السقا

يشارك الفنان أحمد السقا فى فيلم «200 جنيه»، المقرر عرضه قريبا بدور العرض، والفيلم حول مبلغ 200 جنيه تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية، ويعتمد العمل على 8 قصص مختلفة ومتنوعة، والعمل من بطولة أحمد رزق، هاني رمزي، نيللي كريم، ليلى علوي، مي سليم، وعدد أخر من نجوم الفن، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين.

تطورات الحالة الصحية لمؤمن زكريا

يشار إلى أن الإعلامي تامر أمين، قال في برنامجه التلفزيوني، إن «مؤمن زكريا تعب ونُقل للمستشفى ودعوات الملايين تصاحبه»، مضيفاً «أن مؤمن تحول إلى حالة ولا نتحدث عن لاعب كرة ولكن مؤمن زكريا حالة إنسانية قطعت القلوب منذ إصابته بمرض نادر».