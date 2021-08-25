«ضرب المدمنين».. ضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالإسكندرية

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، حملة موسعة بالتعاون مع إدارة التفتيش الصيدلي، اليوم الأربعاء، استهدفت عدداً من مراكز علاج الإدمان بدائرة قسمي شرطة أول العامرية والدخيلة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي.

حملة على 6 مراكز لعلاج الإدمان في الإسكندرية

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن الحملة شملت مركزين لعلاج الإدمان بمنطقة «أبو تلات»، و4 مراكز في منطقة «أبو يوسف»، بالساحل الشمالي الغربي للمحافظة، حيث تبين أن من بينها مركز واحد مرخص، و5 مراكز غير مرخصة.

أساليب بدائية وضرب المدمنين في المراكز غير المرخصة بالإسكندرية

وأوضح «السقعان»، في بيان مساء اليوم، أن تلك المراكز غير المرخصة تقوم باحتجاز المدمنين وعلاجهم بأساليب بدائية، ودون إشراف طبي، ويقوم على علاجهم أشخاص غير مصرح لهم بممارسة المهنة، ويتعرض المدمنون إلى الإهانة وسوء المعاملة، التى تصل إلى حد الضرب والحرمان من الطعام.

محاضر لعاملين بمراكز الإدمان غير المرخصة في الإسكندرية

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم اصطحاب عدد من العاملين بتلك المراكز غير المرخصة، إلى أقسام الشرطة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة ضدهم، لقيامهم بممارسة مهنة الطب بدون ترخيص، وإدارة منشآت طبية غير مرخصة، وتعريض صحة المرضى للخطر، وذلك تمهيداً لعرضهم على النيابة العامة ، كما تم إصدار قرارات بالغلق الإداري لتلك المنشآت.