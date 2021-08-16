جراحة متقدمة بالعمود الفقري لمريضة بالشلل في مستشفى برج العرب

أجرى أطباء مستشفى برج العرب المركزي، غرب الإسكندرية، جراحة دقيقة متقدمة، اليوم الاثنين، في العمود الفقري لمريضة خمسينية، تعاني من شلل بالطرفين السفليين، وذلك كون المستشفى أول مركز متخصص في جراحات العمود الفقري يتبع مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

استئصال 3 غضاريف بالفقرات القطنية لمريضة في الإسكندرية

وقال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إنه تم إجراء جراحة صعبة متقدمة للمريضة، التى تبلغ من العمر 55 عاماً، لاستئصال 3 غضاريف بالفقرات القطنية، وتثبيت انزلاق بالعمود الفقري، ووضع 3 دعامات عظمية بين الفقرات، وتوسيع القناة العصبية، باستخدام 8 مسامير ودعامتين للتثبيت.

وأضاف «السقعان»، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن حالة المريضة تحسنت بعد الجراحة مباشرةً، مشيراً إل أنه جرى احتجازها بغرفة العناية المركزة بالمستشفى، لاستكمال العلاج، تحت الرعاية المستمرة من الأطباء.

مستشفى برج العرب المركزى أول مركز متخصص في جراحات العمود الفقري في الإسكندرية

وأكد وكيل وزارة الصحة والسكان في الإسكندرية أن مستشفى برج العرب المركزي أصبح، بعد تطويره مؤخراً، وإجراء عدد من العمليات الدقيقة الرائدة به، أول مركز متخصص في جراحات العمود الفقري يتبع مديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسكندرية.

الفريق الطبي المسؤول عن الجراحة المتقدمة بالعمود الفقري لعلاج مريضة بالشلل

وضم الفريق الطبي، الذي قام بإجراء بالجراحة الصعبة لمريضة الشلل في العمود الفقري، كلاً من: الدكتور أحمد الرحماني، اخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالمستشفى، والدكتور محمد العوفي، اخصائي التخدير.

عملية دقيقة أخرى شهدها المستشفى منذ أيام

تأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من تمكن أطباء نفس المستشفى من إنقاذ حياة رجل أربعيني، بعدما احتاج إلى عملية دقيقة، نتيجة سقوطه على رأسه أثناء السباحة، مما نتج عنه كسر متفتت في الفقرة العنقية الخامسة، حيث خذع لعملية جراحية دقيقة لإصلاح الكسر في الفقرات العنقية للمريض، الوافد من محافظة الشرقية، والذي تم تحويله من إحدى المستشفيات الخاصة بالمحافظة.