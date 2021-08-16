الإسكندرية المركز الثالث في معدل تطعيمات كورونا بـ 17 ألف جرعة يومياً

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن محافظة الإسكندرية ضمن أعلى محافظات الجمهورية في نسبة تحقيق المستهدف وأعداد الحاصلين على تطعيمات كورونا سواء بالنسبة للتطعيم المعتاد أو تطعيم الراغبين فى السفر للخارج، حيث حققت الإسكندرية المركز الثالث فى نسبة التغطية بعد محافظتى دمياط والبحر الأحمر مع مراعاة الفارق الكبير فى تعداد السكان.

17 ألف جرعة متوسط تطعيمات كورونا في الإسكندرية

وأضاف السقعان في بيان اليوم الاثنين، أن جميع فرق الإشراف بمديرية صحة الإسكندرية من إدارات العلاجى والرعاية الأساسية والصيدلة، تشارك مع فرق الطب الوقائى بالمديرية بالتعاون والدعم لجميع مراكز اللقاح، مشيراً إلى أن متوسط إجمالى عدد التطعيمات يوميا يتجاوز 17 ألف جرعة.

زيادة منافذ تقديم تطعيمات كورونا في الإسكندرية

وأشار إلى أنه يتم العمل على زيادة منافذ تقديم التطعيمات، وذلك فى إطار حرص الدولة على حصول كافة المواطنين المستهدفين على لقاح كورونا ، وبناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وكيل صحة الإسكندرية يتفقد مراكز تطعيمات كورونا للمسافرين

وأكد «السقعان»، أنه تم المرور على مراكز التطعيمات للمسافرين أيام الجمعة والسبت والأحد، والتى شملت المرور على مركز المراقبة الدولية بالجمرك ومركز وحدة العجمى البحرية ومركز وحدة المندرة لطب الأسرة ومركز وحدة سموحه لطب الأسرة، كما تم المرور على مراكز مخصصة لتقديم التطعيم لغير المسافرين بمستوصف صدر الجمرك ومستشفى دار إسماعيل، وفرق التوعية والثقافة الصحية بمراكز سان ستيفانو والعمراوى والرمد وسموحه ومحرم بك.