أستاذ أمراض قلب: التعرض لجلطات بعد كورونا يعود لشدة الإصابة بالفيروس

قال الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن المتعافين من فيروس كورونا المستجد، قد يتعرضون لجلطات وريدية، وجلطات في شرايين القلب، ولذلك فإن نسبة الإصابة بالجلطات تعتمد على نسبة الإصابة بكورونا، بمعنى أن الذين يتعرضون لإصابات متوسطة وخفيفة، فإن احتمالية إصابتهم بجلطات تكون أقل، أما الذين تعرضوا لإصابات شديدة بكورونا، فإن احتمالية إصابتهم بجلطات في القلب أعلى.

تعاطي عقاقير خاصة بالسيولة

وأضاف «الحديدي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، مساء الأربعاء، أنه يجب متابعة المتعافين من كورونا، وأن يتعاطوا عقاقير خاصة بسيولة الدم لفترة طويلة، ومتابعة الطبيب في هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه عند خضوع المتعافي إلى عملية جراحية، فإن هذا الأمر يحتاج إلى متابعة جيدة من الأطباء.

وتابع أستاذ أمراض القلب، ومدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن الدراسة التي قالت إن المتعافين الذين يخضعون لعمليات جراحية قد يصابون بجلطات هي دراسة غير مخيفة، لأن الأمر يعتمد الإنسان الذي أصيب بكورونا، لأن بعض الأشخاص تكون أجسامهم أكثر عرضة للإصابة بجلطات، وتزيد بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وبالتالي فإن أي متعافي من كورونا، يمكن أن يخضع لعملية جراحية طالما تحت رعاية طبية، وتناول أدوية سيولة.

عوامل أخرى للإصابة بالجلطات

وأشار إلى أن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في إصابة الشخص بجلطات، ومنها مرض السكرين ومرض الضغط، والتدخين، ولذلك فإن التطعيم يعتبر هو الملاذ الآمن للموطنين، منتقدًا من يتحدثون عن إمكانية الإصابة بجلطات بعد تلقي اللقاح لأن الإصابة بفيروس كورونا أخطر كثيرًا من أي شيء آخر.