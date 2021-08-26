«التموين» تناشد المواطنين صرف المقررات الخاصة بهم قبل نهاية أغسطس

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه متبقي 6 أيام على انتهاء صرف مقررات التموين لشهر أغسطس الجاري، والتي بدأ الصرف فيه للمواطنين يوم 1، وينتهي الثلاثاء المقبل.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين المقيدين بمنظومة دعم التموين والحاملين للبطاقات التموينية، استكمال صرف الحصص والمقررات الخاص بكل بطاقة تموينية، قبل نهاية الشهر، وقبل البدء في صرف مقررات شهر سبتمبر.

نسبة صرف سلع أغسطس

وبلغت نسبة صرف السلع التموينية حتى الآن ما يقرب من 95%؜ من إجمالي عدد المواطنين المسجلين على سيستم قواعد بيانات منظومة التموين، الذين يبلغ عددهم 64 مليون مواطن، تخصص لهم الحكومة شهريا مقررات تموينية، بناء على عدد أفراد كل بطاقة.

حصة البطاقة التموينية الشهرية

وتختلف الحصص والمقررات التموينية المقررة لكل بطاقة باختلاف عدد أفراد الأسرة؛ إذ تصرف بطاقة التموين ذات 4 أفراد فأكثر، 2 كيس أرز و2 زجاجة زيت و2 كيس سكر لكل فرد بالبطاقة حسب احتياجاته.

فيما تصرف بطاقة التموين التي تقل عن 4 أفراد كيس أرز واحد وزن كيلو، و2 زجاجة زيت و2 كيس سكر لكل فرد حسب احتياجاته، كما يخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة مبلغ 50 جنيها بعد استلام حصصه يشتري احتياجاته من السلع الغذائية الأخرى، وغير الغذائية التي توفرها الوزارة.

وتضخ هيئة السلع التموينية بوزارة التموين، 28 سلعة غذائية وغير غذائية لمنافذ صرف سلع التموين على مستوى المحافظات، من أجل توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية الأخرى بخلاف السلع التموينية.

القابضة للصناعات الغدائية تضخ السلع للمخازن

وتضخ يوميا الشركة القابضة للصناعات الغذائية الآلاف من أطنان الأرز والزيت والسكر لمخازن المحافظات لتوزيعها على منافذ صرف السلع التموينية للبدالين ومنافذ مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، والتي يصل عددها إلى 38 ألف منفذ تمويني.