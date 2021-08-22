«التموين»: استمرار صرف مقررات أغسطس دون التأثر بتعطل سيستم الماكينات

طمأنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين الذين لم يتمكنوا حتى الآن من صرف مقررات شهر أغسطس الجاري، مؤكدة أنهم باستطاعتهم صرف التموين حتى نهاية الشهر الجاري باستثناء فترة توقف سيستم نظام صرف الخبز والسلع، الذي من المقرر أن يبدأ من الساعة التاسعة مساء يوم الثلاثاء 24 أغسطس، وحتى الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 25 أغسطس.

انتظام حركة صرف السلع ومقررات أغسطس

وأكدت وزارة التموين، أن حركة صرف السلع والمقررات التموينية من جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، ستظل منتظمة حتى نهاية الشهر، موضحة أن ماكينات الصرف لن تتأثر طوال اليوم بشأن صرف الخبز أو صرف السلع باستثناء التوقيت المحدد في القرار وهو من 9 مساء الثلاثاء حتى 1 صباح الأربعاء.

ونوهت الوزارة، إلى انتظام العمل في ماكينات الصرف سواء في اليوم السابق لقرار صيانة قواعد بيانات المنظومة المميكنة أو قرار اليوم الذي يليه، موضحة أن إجراء الصيانة يتم بشكل دوري كل عام من أجل انتظام سير عملية الصرف عبر الماكينات سواء ماكينات صرف الخبز أو ماكينات صرف التموين.

ومن المقرر أن يشهد خادم قواعد البيانات لمنظومة الدعم التمويني المميكن إجراء صيانة من مساء يوم الثلاثاء حتى الساعة 1 صباح يوم الأربعاء.

ويستمر حاليا المواطنين المستحقين لمنظومة الدعم التمويني في استكمال صرف مقررات تموين شهر أغسطس الجاري، الذي بدأ الصرف فيه من بداية الشهر ويستمر حتى نهاية الشهر نفسه.

السلع التموينية الشهرية

وتشمل السلع التموينية التي تصرف شهريا على البطاقة التموينية، 2 كيس أرز للبطاقة التي يزيد عدد أفرادها عن 4أفراد، وكيس أرز واحد للبطاقة التي يقل عددها عن 4 أفراد، و2 زجاجة زيت بحد أقصى لكل بطاقة، وأيضا 2 كيس سكر بحد أقصى لكل مواطن مقيد بالبطاقة، و2 زجاجة زيت بحد أقصى للبطاقة الواحدة، ويختار المواطن من باقي قيمة الدعم المخصص والبالغ 50 جنيها ما يناسب احتياجاته من إجمالي الـ28 سلعة التي توفرها هيئة السلع التموينية بمنافذ التموين المنتشرة على مستوى المحافظات.