أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن موقف صرف مقررات التموين عن شهر أغسطس 2021 ، التي بدأ الصرف فيها منذ الأول من أغسطس الحالي، مؤكدة أنه متبقي فقط عدد 10 ايام لصرف المقررات، حيث ينتهي الصرف يوم 30 من الشهر نفسه.

وناشدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين الذي لهم الحق في استكمال موقف صرف مقررات التموين عن شهر أغسطس 2021، الحاملين لبطاقات الدعم التمويني، البالغ عددهم 64 مليون مواطن مستحق الدعم التمويني شهريا.

وقالت مصادر في وزارة التموين، إن منافذ البدالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي، التي تنتشر على مستوى المحافظات، أكدت أنه فيما يتعلق بموقف صرف مقررات التموين عن شهر أغسطس 2021، يتوافر فيها جميعها كميات هائلة من سلع التموين، التي يبلغ عددها 28 سلعة، تسهيلا على المواطنين في توفير أكبر عدد من السلع بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة 20%.

وتضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية، يوميا من خلال الشركتين العامة والمصرية للجملة، عدد 1000 طن أرز و 1000 طن مكرونة و4000 طن سكر و3000 طن زيت، مناصفة بين العبوة 1 لتر والعبوة 800 مل، وذلك بمخازن الشركة على مستوى الجمهورية لضخ السلع لمنافذ التموين.

موقف صرف مقررات التموين عن شهر أغسطس 2021.. باقي 10 أيام

واقتربت نسبة صرف مقررات التموين عن شهر أغسطس 2021 من 85٪؜ صرف حتى الآن، من إجمالي المواطنين الحاملين لبطاقات التموين، والمستحقين للدعم التمويني، حيث يتم الصرف من عدد 38 ألف منفذ تمويني منتشر على مستوى الجمهورية.

وتتمثل حصة المواطن خلال صرف مقررات التموين عن شهر أغسطس 2021: 2 كيلو أرز للبطاقة التموينية، التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد، وكيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، و4 زجاجات زيت بحد أقصى للبطاقة، و2 كيلو سكر لكل فرد مقيد بالبطاقة، بحسب احتياجه، وتعطي الوزارة الحرية للمواطن صاحب البطاقة التموينية في اختيار أصناف السلع التي يريدها من ضمن قائمة السلع التموينية المتاحة، التي تصل إلى 28 سلعة توفرها الهيئة العامة للسلع التموينية.