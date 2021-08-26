خريطة انقطاع الكهرباء 3 أيام عن مناطق غرب المنصورة الأسبوع المقبل

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة، بقيادة اللواء صبري محمد عبده رئيس حي غرب المنصورة، عن فصل التيار الكهربائي وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حي غرب المنصورة، لبرنامج صيانة الكهرباء التي سيتم العمل عليها ابتداء من يوم السبت الموافق 28/8/2021 حتى الثلاثاء الموافق 31/8/2021 .

مناطق فصل الكهرباء في المنصورة السبت القادم

وبحسب بيان حي غرب المنصورة، سيتم فصل التيار لإجراء الصيانة الشاملة يوم السبت الموافق 28/8/2021 بلوحة سندوب الجبانات ولمدة 4 ساعات من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.

والمناطق التى سيتم الفصل عنها بنطاق هندسة غرب وشرق المنصورة هى «جزء من شارع عبد السلام عارف من مدينة السلام حتى ميدان الساعة - منشية المصطفى - سكة سندوب من الشيخ حسانين حتى مدرسة طه حسين - منطقة المدشات حتى شارع الخلطة الأسفلتية- جزء من شارع العباسى - الشيخة عائشة حتى ميدان الطميهى - مساكن المرور - مستشفى تأمين سندوب - حوض أبو الليل - مدينة مبارك - مدينة الزهراء - عزبة عقل».

وسيتم فصل التيار الكهربائي يوم السبت القادم أيضا بموزع الجامعة القديمة حيث سيتم فصل محولات: «حجرة على فرج ، ومسجد الجمال ، وسحر مصطفى ، والوهيبى ، والمناطق المتأثرة بأنقطاع التيار الكهربائى خلال أجراء أعمال الصيانة شارع محمود سامى ، ومنطقة مسجد الجمال ، وشارع جيهان».

مناطق فصل الكهرباء في المنصورة الإثنين القادم

كما سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الإثنين المقبل بموزع الجامعة القديمة، ويشمل «محولات حجرة المعمل الكيماوي، مسجد الجمال ، سحر مصطفى ، الوهيبي، والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي خلال أجراء أعمال الصيانة منطقة شارع المستشفى العام، وشارع منتصر، وشارع الجلاء».

وسيتم فصل التيار الكهربائي يوم الثلاثاء بموزع الجامعة القديمة، حيث سيتم فصل محولات «كيمو ، ومسجد الجمال ، والوهيبى ، والمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي خلال أجراء أعمال الصيانة منطقة شارع محمود سامي، ومسجد الجمال، وشارع جيهان».

وأهابت رئاسة حى غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء.