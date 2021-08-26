هبقي بين إيدين ربنا.. وفاة البلوجر اشكيناز السبكي بعد عملية إزالة ورم

توفيت البلوجر اشكيناز السبكي، المعروفة بـ«اشكيناز هانم السبكي»، أمس الأربعاء، بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة لإزالة ورم حول أحد الشرايين، وفق ما أعلن زوجها عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

وأحدثت وفاتها حالة من الحزن، وتداولت آلاف الحسابات صورا لها، مصحوبة بعبارات نعي، ودعوات لها بالرحمة.

وكتبت اشكيناز السبكي، في وقت سابق، أنها اكتشفت وجود ورم في جسدها، ما استلزم إجراء فحوصات، ثم دخلت أحد المستشفيات في 15 أغسطس الجاري.

وفي منشور آخر، قالت الراحلة: «مش عارفه أجيبهالكوا إزاي بس أنا بتحضر دلوقتي عشان أعمل العملية اللي بهرب منها بقالي كتير.. عملولي مسحة كورونا».

إزالة ورم

وأضافت اشكيناز السبكي: «الخلاصة.. أنا هبقى بين إيدين ربنا كمان شوية، ويا عالم ربنا كاتبلي ايه، بس هو الوحيد اللي عارف إني جاهزة للقائه الكريم، وحابه إنه يشملني برحمته، و زي ما بيتقال وما الدنيا بباقية لحي ولا حي على الدنيا بباقي، أنا ببرئ ذمتي من أي شيء وحش وبسألكم بالله إبراء ذمتكم ناحيتي، عشت معاكوا كتير على فيس بوك حبيتكوا قوي وحافظاكوا وعارفاكوا نااااافر نااااااافر، بتمنى لو حد زعلان مني يسامحني، وبتمنى منكم الصدقة والدعوة الطيبة زي قلوبكم، يشهد الله عالم النوايا إني بحبكم محبة خالصة لوجه الله لا غير وبتمنالكم دوام الصحة والسعادة والخير..، استروا ماشفتوا مني من سوء وأتمنى تفتكروني بالخير، استودعتكم الله العلي العظيم».

72 ساعة فاصلة

وأعلن زوجها السوري الجنسية «هادي»، يوم 22 أغسطس الجاري، أن اشكيناز لا تزال بالمستشفى، وتمر بحالة حرجة لمدة 72 ساعة، طالبا من متابعيها الدعاء لها.

إعلان وفاة

ومنذ قليل، أعلن زوجها وفاتها عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» داخل المستشفى، وستشيع جنازتها صباح اليوم من مقر أسرتها بكفر محفوظ في الفيوم.