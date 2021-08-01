حالة نادرة.. استئصال ورم وزنه 5 كيلوجرامات من كبد مريض بجامعة المنصورة

نجح فريق طبي بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، بقيادة الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، في استئصال ورم من داخل كبد مريض بلغ وزن الورم 5 كيلو و370 جراما، وهو يعد من الأوزان النادرة الحدوث، التي يتم تسجيلها في الدوريات العالمية، وتحسنت حالة المريض بعد إجراء العملية، التي استغرقت ساعتين فقط، بفضل توفير كل الإمكانات الطبية داخل المركز، ومهارة الفريق المتخصص في إجراء مثل هذه الحالات والتعامل مع الحالات الحرجة.

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، رئيس فريق زراعة الكبد بجامعة المنصورة، إن المريض يقيم في مدينة المنصورة ويعمل في العريش بمحافظة شمال سيناء، وعمره 40 عام، ووصل إلينا يعاني من ورم كبير في الكبد، ورفض كثير من الأطباء إجراء جراحة له لخطورة حالته.

عبد الوهاب: الورم كان داخل الكبد ووزنه أكثر من 5 كيلو

وأضاف عبد الوهاب لـ«الوطن»، أن الغريب في إجراء العملية، أن الورم كان داخل الكبد في الفص الشمال، وجزء من الفص اليمين، بحجم 30 سم× 25 سم، ويبلغ وزنه على الميزان بعد استئصاله، 5 كيلو و370 جراما، وتم إجراء العملية في خلال ساعتين فقط، ويحتاج هذا النوع من العمليات لأكثر من 5 ساعات، لإجرائها إلا أنه بفضل وجود تكنولوجيا متطورة داخل المركز، تم اختصار وقت العملية إلى ساعتين فقط، مؤكدا أن المريض تم تجهيز له 12 كيس دم لاستخدامهم أثناء العملية لم يحتاج المريض إلي أي نقل دم، وهذا إنجاز آخر في العملية.

عبد الوهاب: المريض حالته مستقرة بعد العملية

وأشار إلى أن ورم بهذا الحجم، أجرينا مثلها 3 عمليات منشورة في دوريات عالمية، وأن المريض تردد علي بعض الأطباء قبل أن يحضر إلي المركز والبعض تخوف من إجراء الجراحة، وآخر حاولوا عمل حقن للمريض، إلا أنه عندما حضر إلي المركز وبفضل توافر خبرات طبية كبيرة تم عرض العملية وإجرائها، والمريض حاليا في حالة مستقرة بعد إجراء العملية.