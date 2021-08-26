كل ما تريد معرفته عن فنادق بورسعيد

تعتبر بورسعيد من المحافظات الساحلية التى يقصدها الرواد من مختلف المحافظات لزيارة الأماكن السياحية والأسواق التجارية، فهى محافظة جاذبة للزائرين.

وضمن خدماتها التي تقدمها للقراء تستعرض «الوطن»، فنادق بورسعيد وأماكنها ليسهل على القراء الوصول إليها.

فنادق بورسعيد 5 نجوم

- فندق بورتو سعيد: يقع في غرب بورسعيد على بعد 26 كم من المدينة يضم مطعماً وموقف خاص للسيارات مجاناً ومسبحاً خارجياً ومركزاً للياقة البدنية، كما يتميز مكان الإقامة بصالة مشتركة وباراً وحديقة.

- فندق بورسعيد يطل على شاطىء بورسعيد ومجري قناة السويس وعلى بعد 2 كيلو متر من رصيف ميناء بورسعيد.

فنادق بورسعيد أربع نجوم

- فندق قرية النورس ستايل يقع فى 26 شارع عاطف السادات «طرح البحر»، وتعد القرية من أشهر قرى بورسعيد، وتقع وسط المنطقة التجارية، ولا تحتاج إلى وسيلة مواصلات للوصول للبازارات والسوق التجاري، كما تطل القرية على الكورنيش ومنها لشاطئ بورسعيد.

وتضم القرية حمام سباحة في الهواء الطلق وشاطئ خاص، كما تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة، وتحتوي أماكن الإقامة المكيفة على جهاز تلفزيون بشاشة مسطحة وغلاية كهربائية وتشمل المرافق الأخرى المتوفرة في مكان الإقامة صالة مشتركة وملعبًا للأطفال ومتجر ومركز للياقة البدنية.

- فندق ريستا: يقع على مسافة 15 دقيقة من مطار بورسعيد ويطل على مجري قناة السويس بحيث يشاهد النزيل السفن وهي تعبر القناة ويوفر الفندق مسبحا خارجيا، كما يوفر مركز تجميل وآخر لتغيير العملات.

- فندق جراند أوتيل بورسعيد: يقع بشارع طرح البحر ببورسعيد فى حي العرب ويوفر مكان إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات وحديقة وتراس، ويحتوي الفندق على غرف عائلية، وبه منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة وحمام خاص مع مجفف شعر ودش وثلاجة.

- فندق جويل :Jewel Port Said بشارع طرح البحر المقابل للشاطىء وداخل المدينة ويضم مطعم وصالة مشتركة وتراس، وتحتوي الوحدات على تكييف وتلفزيون بشاشة مسطحة وغلاية ومجفف شعر وخزانة ملابس، وتحتوي جميع غرف الضيوف في الفندق على منطقة جلوس. ويمكن للضيوف في فندق Jewel Port Said الاستمتاع بوجبة إفطار كونتيننتال.

- فندق بالما: يطل على شارع طرح البحر وبه مطعم ومسبح في الهواء الطلق ومركز للياقة البدنية وبار ويحتوي الفندق على حديقة ويوفر تراس وجميع الغرف في الفندق على حمام خاص مع حوض استحمام.

فنادق بورسعيد 3 نجوم

- فندق أراكان أوتيل: وهو مستقطع من قرية الكروان بحي الشرق فى بورسعيد يطل من الأمام على شارع طرح البحر وخلفه البحر المتوسط ويبعد عن مطار بورسعيد مسافة 15 دقيقة بالسيارة، ويمكن السير إلى ستاد وفنار بورسعيد فهو على بعد مسافة قريبة منهماً، ويضم قاعات للمؤتمرات وخدمات الزفاف، وغسل الملابس، ويحيط بالفندق محلات تسوق ومطعم.

- فندق بانوراما: يطل على شارع الجمهورية بالقرب من شارع طرح البحر على بعد مسافة قريبة من فنار بورسعيد ويتميز بمشاهد رائعة يستطيع النزيل أن يرى خلف الفندق مجرى قناة السويس والسفن المارة منها ومن الأمام البحر المتوسط وتتوفر الكثير من وسائل الراحة لنزلاء الفندق من ضمنها مصرف وخدمة الغرف، ويبعد الفندق مسافة 20 دقيقة بالسيارة عن مطار بورسعيد وشركة قناة السويس للحاويات.

- فندق نيوريجنت: يقع فى شارع محمد محمود بحي الشرق ويطل على شارع الجمهورية وبالقرب من الممشى السياحي ومجرى قناة السويس ويضم 36 غرفة كل منها تحتوي كل ما هو ضروري لضمان إقامة مريحة.

- فندق لايت سيتى: ويطل على شارع الثلاثيني وتقاطع شارع البازار، ميدان المنشية وسط المدينة بحيث يسمح للزائر الاستمتاع بالتسوق وشراء الملابس والأسماك الطازجة وتوجد به أماكن لتوضيب الأمتعة، ويضم 60 غرفة كل منها توفر كل الأشياء الأساسية لضمان إقامة مريحة.

فنادق بورسعيد 2 نجمة

- فندق دى لا بوست: يقع فى شارع الجمهورية بحي الشرق فى وسط المنطقة التجارية وعلى بعد خمس دقائق سير من فنار وممشى بورسعيد وبه خدمة انترنت مجاناً بالإضافة إلى استقبال على مدار الساعة وخدمة غسل وكي الملابس.

فنادق بورسعيد نجمة واحدة

فندق مرحبا: يقع بشارع طرح البحر ويسهل الوصول إليه حيث يطل على شارع محمد على الرئيسى فى المحافظة ويضم مسبح ويوفر إقامة مريحة، ويضم غرف مريحة ومصممة لكي تناسب متطلبات كل النزلاء ويمكن للنزلاء الوصول سيرا للأماكن السياحية ببورسعيد سيرا على الأقدام.

- فندق هوليداي بورسعيد: يقع بشارع الجمهورية ويحيط به المنطقة التجارية ويقع على بعد دقائق سيراً على الاقدام من فنار بورسعيد ويوفر غرف مريحة مزودة ببار صغير، وحمام خاص، ويضم الفندق 56 غرفة مجهزة بشكل جيد تتضمن عدد من المرافق الأساسية لضمان إقامة مريحة للنزلاء.