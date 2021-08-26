حمامات سباحة ولاند سكيب.. تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة بـ«جنة» الشيخ زايد

قال المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، لـ«الوطن»، إن مشروع كمباوند جنة بمدينة الشيخ زايد يقع في منطقة الثورة الخضراء، بالقرب من طريق النزهة وطريق الإسكندرية الصحراوي بالمحور المركزي.

وأضاف فهمي لـ«الوطن» أن عدد الوحدات الإجمالية للمشروع تبلغ 4032 وحدة سكنية بواقع 168 عمارة، تتكون كل منها من طابق أرضي + 5 طوابق متكررة، وجميع العمارات بها مصعد كهربائي «أسانسير»، والوحدات لها حصة في الأرض.

وأشار إلى أن الكمباوند يحتوي على «حمامات سباحة، ولاند سكيب، وسور حديدي، وبوابات للأمن، وخدمات عبارة عن مجموعة أسواق ومحلات» بهدف التيسير على المواطنين.

«الوطن» تنشر تفاصيل طرح الوحدات السكنية الجديدة بمشروع كمباوند جنة بمدينة الشيخ زايد

«الوطن» تنشر خلال التقرير التالي أبرز تفاصيل الطروحات السابقة وأسعارها وهي كالآتي:

1 - خلال فبراير 2019 جرى طرح عدد 1056 وحدة سكنية للحجز الإلكتروني، بسعر 11250 جنيها للمتر المربع الواحد.

جميع الوحدات السكنية المتاحة للحجز تبدأ مساحتها من 100 إلى 150 متر

2- وخلال سبتمبر من العام نفسه 2019، جرى طرح عدد 1128 وحدة سكنية للحجز الإلكتروني، كان سعر المتر 11925 جنيها بزيادة 6 % على الطرح السابق.

3 - وفي أبريل 2020 جرى طرح 354 وحدة سكنية تشمل طابق أرضي وأخير، وهي نفس الوحدات المتبقية من طرح سبتمبر 2019 بنظام الحجز الإلكتروني، وكان سعر المتر 11925 جنيها للمتر المربع الواحد .

4- وفي سبتمبر من نفس العام 2020، جرى طرح 504 وحدات سكنية ضمن الإعلان الأول لصندوق الإسكان الاجتماعي، وكان الحجز بأسبقية الحجز، وكان سعر المتر 11925 جنيها للمتر المربع الواحد.

مصادر: توقعات بطرح 1300 وحدة سكنية بمساحات من 100 متر إلى 150 متر مربع

5 - وخلال نوفمبر 2020، تم طرح 41 شقة بنظام الاستبدال، وهي وحدات متبقية من طرح أبريل 2020 وجرى طرحها بنفس السعر السابق.

6 - يتم طرح كراسة الشروط والمواصفات ببنوك التعمير والإسكان، بخلاف وحدات متوسطي ومحدودي الدخل التي تباع حاليا بمكاتب البريد.

7 - توقعت مصادر مطلعة بجهاز مدينة الشيخ زايد، طرح نحو 1300 وحدة سكنية في مشروع جنة 2 بمدينة الشيخ زايد مع توقعات بثبات السعر في الطرح المقبل عند 11925 جنيها للمتر المربع الواحد، مشيرة إلى أن مساحات الوحدات السكنية تبدأ من 100 متر مربع وتصل إلى 150 مترا.