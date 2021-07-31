تفاصيل أول شاطئ عام في العلمين الجديدة.. يفتتح خلال أيام

كشفت مصادر مطلعة، بجهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، أن الجهاز انتهى من تدشين أول شاطئ عام يقام بالساحل الشمالي، منذ إنشاء القرى السياحية، على مساحة 1000 متر، شرق المدينة.

«الوطن»، تنشر خلال التقرير التالي أهم تفاصيل مشروع إنشاء أول شاطئ عام يقام على الساحل الشمالي وهي كالتالي:

1- من المتوقع أن يشهد الافتتاح حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وقيادات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

2 - تم الانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بالشاطئ مثل «أعمال الإنارة، والحمامات، واماكن الانتظار، ووحدات خلع الملابس، وخدمات الشاطئ العام»، كما تم تزويد الشاطئ بمظلات خيمية، وزراعته بالنخيل، كما تم الانتهاء من جميع أعمال مشايات الخرسانة المطبوعة المؤدية إلى شاطئ البحر، وتسوية وفرد رمال الشاطئ لإعطاء فرصة أفضل للاستمتاع بالبحر، حيث تم تجهيز وتسوية التبة الواقعة أمام المنطقة الترفيهية وتم عمل ممشى بعرض 17 مترا مربعا أعلى التبة، وهذا بخلاف تخصيص مسار للدرجات، يضم 4 حارات وأماكن ثابتة للبائعين.

3 - من المقرر أن يتم افتتاح الشاطئ العام أمام المواطنين خلال 10 أيام، حيث تم الانتهاء بالفعل من تشغيل أول مطعم داخل الشاطئ الجديد، ومن المقرر أن يتم تشغيل المطعم اللبناني خلال الأيام القليلة المقبلة.

4 - طول شاطىء مدينة العلمين الجديدة، على ساحل البحر المتوسط، 14 كيلو مترا، تبدأ من البوغاز رقم 3 على مساحة 1000 متر، حيث يتم الآن التخطيط لتجهيز مجموعة شواطئ عامة على مساحات متقاربة تسمح بتنظيم عملية الدخول والخروج للشواطئ، وتسمح بتأمينها، ووضع التمركزات الأمنية وغيرها من الخدمات المطلوبة واللازمة مثل «الإنقاذ والحمامات، ووحدات تغيير الملابس، والإسعاف، وشبكات الواى فاى» وغيرها من متطلبات التأمين، بحيث تضم المدينة نحو 5 إلى 7 شواطئ عامة، يفصل بين كل شاطئ والآخر نحو 2 إلى 3 كيلو مترات تقريبا.

5 - انتهى جهاز مدينة العلمين الجديدة بقيادة المهندس وائل سمير ونائبه المهندس محمد خليل، من المرحلة الأولى بطول مساحة 7 كيلومترات، على أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية تمهيداً للانتهاء منها بحلول العام المقبل.

6 - الشاطئ تم تزويده بكاميرات مراقبة للتأمين، وأماكن لشحن الهواتف المحمولة، ومقار للبنوك وماكينات «إيه تي إم» وغيرها من الخدمات، مثل «المطاعم، والكافيهات، وملاعب الكرة الطائرة والتنس، والخماسية»، وهذا بخلاف تنفيذ مصاطب جلوس بتصميمات حديثة، لاستغلال التدرج الطبيعى للهضاب الجيرية بشواطئ الساحل، لتحقيق أقصى استفادة من العناصر الطبيعية للمدينة.

6 - كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة أن يكون لمدينة العلمين الجديدة، كورنيشا مفتوحا لكل المصريين، ووجود شواطئ عامة تسمح باستمتاع المصريين، خاصة أن مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع والتى تشهد اهتماما من القيادة السياسية وعلى رأسهم الرئيس السيسى.