رئيس جهاز المنصورة يتفقد الوحدات السكنية بمشروع جنة

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديرو الإدارات المعنية، أعمال تنسيق الموقع من أعمدة كهربائية وأعمال تنفيذ الطرق «أسفلت، بردورات، إنترلوك»، لـ12 عمارة بإجمالي 2904 وحدات سكنية بمشروع جنة، بالمنطقة الثانية بمدينة المنصورة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة اليومية والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

رجب: تسليم 2904 وحدات سكنية بمشروع جنة قبل نهاية العام

وأوضح رئيس الجهاز، خلال تصريحات صحفية، أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، حتى تكون جاهزة للتسليم للحاجزين في نهاية العام الحالي.

الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة للمشروعات

وشدد رئيس الجهاز على جميع الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من المشروع، وطبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مراعاة الجودة في التنفيذ وأعمال التشطيبات، مؤكدا على أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة المنصورة الجديدة على تتفيذ خطة الدولة الشاملة والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كل المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة.

رئيس جهاز المنصورة الجديدة يتفقد أعمال 37 عمارة تمهيدا لتسليمها

وتفقد رئيس الجهاز، أعمال تنسيق الموقع من «زراعة وكهرباء وطرق وأسفلت وأنترلوك» لـ37 عمارة بمشروع سكن مصر بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، حيث تم تنفيذ العمارات بالكامل وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أعمال المرافق تمهيدا لتسليمها للحاجزين.

رجب: تسليم 22 عمارة بالمشروع لحاجزيها بداية من سبتمبر المقبل

وكان رئيس الجهاز، أعلن عن بدء تسليم 22 عمارة بالمشروع لحاجزيها، عبارة عن وحدات كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع، وذلك بداية من سبتمبر المقب وحتى نهاية أكتوبر المقبل.