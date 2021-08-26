«ماس كهربائي في التكييف».. حريق يلتهم شقة سكنية بالوراق

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، صباح اليوم، على حريق نشب في شقة بالوراق شمال محافظة الجيزة.

وجاء في محضر الشرطة والتحريات، أن الحريق اندلع في شقة تقع بالطابق الثالث، بعقار سكني مكون من 5 طوابق، ولم يسفر الحريق عن إصابات.

وبينت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد هاني شعراوي رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، عن أن الحريق لم يسفر عن إصابات، والتهم محتويات الشقة بالكامل، وأن سبب الحريق ماس كهربائي في التكييف، أدى إلى اشتعال النيران.

النيابة تعاين حريق شقة الوراق

ذكرت تحريات وتحقيقات المباحث، أنه عقب الانتهاء من إجراء معاينة للحريق، تم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق وأجرت معاينة لمكان الحريق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسبابه، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

النيابة تباشر التحقيق في حريق محل بالدقي

في سياق متصل، باشرت النيابة العامة التحقيق في واقعة نشوب حريق في عقار بشارع التحرير في منطقة الدقي، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى إلى نشوب حريق في محل الذي يقع في شارع التحرير بالدقي.

وتبين أن النيران التهمت محتويات المحل بالكامل، وتمكنت القوات من إخماد الحريق، وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الواقعة.