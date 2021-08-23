إخماد حريق نشب في شقة بالوراق

سيطرت الحماية المدنية بالجيزة، على حريق شب في إحدى الشقق السكنية بمنطقة الوراق.

وذكرت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء رجب مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عن أن الحريق شب في شقة بالطابق، الثالث بعقار سكني مكون من 4 طوابق، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات من الحماية المدنية، التي انتقلت إلى مكان الحريق، وتمكنت من إخماده قبل أن تمتد النيران إلى شقق العقار بالكامل.

كما تبين من خلال التحريات والتحقيقات، أن الحريق التهم محتويات الشقة بالكامل، ولم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية، ورحجت أن سبب الحريق ماسًا كهربائيًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، بإخطار النيابة التى باشرت التحقيق، وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، لاتزال التحقيقات مستمرة.

النيابة تعاين حريق شقة العمرانية

وكانت نيابة العمرانية، قد أجرت تحقيقات موسعة في حريق اندلع مساء أمس، في احدى الشقق السكنية بمنطقة العمرانية، وتبين من خلال المعاينة والتحقيقات أن النيران التهمت محتويات الشقة، ولم يسفر عن أي خسائر او إصابات بشرية.

وقررت النيابة انتداب المعمل الجنائي، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

تلقى العميد أحمد الوتيدى رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي بلاغا من أهالى منطقة العمرانية، بنشوب حريق في أحد الشقق السكنية، وعلى الفور تحركت 3 سيارات من الحماية المدنية، وتمكنت القوات من إخماد ألسنة اللهب، قبل امتدادها إلى الشقق المجاورة، وتبين أن النيران التهمت محتويات الشقة بالكامل.