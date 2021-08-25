حريق في عقار بشارع التحرير والحماية المدنية تحاصر النيران

شب حريق في عقار بشارع التحرير في الجيزة، وفوجئ سكان العقار باندلاع النيران في الطابق الأرضي، وتصاعد ألسنة اللهب، فأبلغوا الحماية المدينة التي دفعت بقواتها إلى مكان الحادث ودفعت بـ4 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الحماية المدنية في الجيزة، تلقت بلاغًا يفيد بحدوث حريق داخل عقار في شارع التحرير، فدفعت بعدد من سيارات الإطفاء التي بدأت مهام عملها في السيطرة على النيران، ولم يسفر الحريق حتى الآن، عن خسائر في الأرواح.