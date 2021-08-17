الحماية المدنية تسيطر على حريق عقار المريوطية بعد 30 دقيقة

بعد قرابة 30 دقيقة.. تمكنت قوات الحماية بالجيزة، من إخماد حريق اندلع في عقار بمنطقة المريوطية بالهرم، وكشفت تحريات وتحقيقات المباحث عن أن الحريق التهم محتويات عدد من الشقق وواجهات العقار بالكامل، وتبين من خلال الفحص والتحري أن هناك حريقا شب في سيارة مركونة أسفل العقار، وامتدت النيران إلى وجهات العقار وعدد من الشقق والتهمت بعضها.

وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات وقررت انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق وبدأت في استجواب عدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

اندلع حريق في عقار بالهرم

وكان حريق قد شب في عقار سكني بمنطقة المريوطية بالهرم في الجيزة، بمجرد نشوب الحريق، أمر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص، وعلى الفور توجهت 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لمحاولة السيطرة عليه قبل امتداده إلى العقارات المجاورة.

انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق شقة ببولاق الدكرور

قررت النيابة العامة انتداب المعمل الجنائي إلى حريق شب في شقة بمنطقة بولاق الدكرور لبيان أسباب الحريق، وطلبت النيابة تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

وكانت قوات الحماية بالجيزة، وضباط المباحث، تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحى مدير المباحث الجنائية، قد تمكنت من السيطرة على حريق شب فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة بولاق الدكرور، وتبين من خلال التحريات والتحقيقات أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر أو إصابات بشرية وأتت النيران على محتويات الشقة بالكامل.