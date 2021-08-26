«الهجرة» تعلن عن خطوات التسجيل لتلقي لقاح كورونا لراغبي السفر

ناشدت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، المواطنين الراغبين في السفر للعمل أو الدراسة أو العلاج ولم يتلقوا لقاح كورونا معتمد لدى دولة السفر، التسجيل عبر استمارة وزارة الهجرة لتلقي اللقاح المعتمد لدواعي السفر، وذلك لبدء تلقيهم اللقاح المتوافق مع اشتراطات الدول المتوجهين إليها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

واوضحت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن غرفة عمليات الوزارة تراجع كل استمارات التسجيل الواردة، وتم استبعاد الاستمارات غير المستوفية للبيانات، وأُعدت القائمة الأولى من الاستمارات المستوفية للبيانات المطلوبة فقط، مشددة على المسجلين الراغبين في تلقي اللقاح باستيفاء كافة البيانات باستمارة التسجيل.

ويرصد التقرير التالي خطوات التسجيل للحصول لقاح فيروس كورونا للمسافرين خاص بالمسافرين، لأغراض العمل أو الدراسة (لمن سبق وتلقى لقاح غير معتمد في دولة السفر).

البيانات الشخصية للمسافرين

1- الاسم بالكامل

2- السن

3- هل تعاني من أمراض مزمنة

4- الرقم القومي

5- العنوان

6- المحافظة

7- التليفون، واتس آب

8- البريد الإلكتروني

بيانات خاصة بالسفر

1- تحميل صور جواز السفر + (الإقامة بالخارج أو الفيزا أو الباسبور الأجنبي).

2- الدولة التي ترغب في السفر إليها.

3- تاريخ السفر إلى الخارج.

4- يرجى كتابة تاريخ الحصول على أول جرعة من لقاح غير معتمد في دولة السفر.

5- في حالة الحصول على ثان جرعة من لقاح غير معتمد في دولة السفر .. يرجى كتابة التاريخ.

6- يرجى كتابة مكان تلقي اللقاح.

ثم تقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، بإرسال القائمة إلى وزارة الصحة لتخصص اللقاح للمسافرين.