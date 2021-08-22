للمطعمين بلقاح غير معتمد.. «الهجرة» تطالب المسافرين بالتسجيل لديها للحصول على الجرعة اللازمة

دعت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المصريين الراغبين في السفر و تلقوا لقاحًا غير معتمد لدى الدول المسافرين إليها بغرض العمل أو الدراسة فقط، إلى التسجيل لدى الوزارة لموافاة وزارة الصحة بكافة البيانات لاتخاذ اللازم تجاه المسافرين وإعطائهم الجرعة اللازمة للقاح المعتمد لدى الدول المتوجهين إليها، وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفي اليوم .

وأضافت وزارة الهجرة أن هذا التنسيق جاء عقب تلقي العديد من الاستغاثات والمناشدات من المسافرين والمتلقين للقاح غير معتمد لدى الدول، لذا طالبت وزارة الهجرة المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد، بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة عبر الرابط الآتي من هنــــا ( رابط التسجيل للحصول لقاح فيروس كورونا للمسافرين)، موضحين خلالها مكان تلقيه التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم، واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة.

وأوضحت وزارة الهجرة أن وزارة الصحة أعلنت من قبل اتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين في السفر إذ يجرى تقليل المدة الزمنية بين الجرعتين لمتلقي لقاح أسترازينيكا من المسافرين إلى 4 أسابيع، والمسجلين عبر منصة وزارة الصحة لتلقي اللقاح، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.