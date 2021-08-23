لو مسافر للخارج وتلقيت لقاح غير معتمد.. حل مشكلتك في رابط لـ«الهجرة»

عدد كبير من المصريين الراغبين في السفر للخارج، فوجئوا بعد تلقيهم لقاحات عدة بينها الصيني «سينوفارم» أنّه غير معتمد في بعض الدول التي يرغبون في السفر إليها، ما طرح بدوره تساؤلات جمّة، بشأن حل المأزق الذي وقعوا فيه، بعد أن أصبحوا غير قادرين على السفر والعودة لعملهم ودراستهم في الخارج، أو لتلقي العلاج، بسبب اختلاف اللقاحات التي تلقوها عن تلك المعتمدة في الدول المقرر أن يسافروا إليها، لكن وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وجدت حلا للأزمة بعد التواصل مع وزارة الصحة والسكان، فإذا كنت واحدا من أصحاب هذه المشكلة، يمكنك اتباع الخطوات التالية لحلها، كما يلي:

1. الدخول على استمارة التسجيل للحصول لقاح فيروس كورونا للمسافرين من خلال هذا الرابط. الذي يعمل بشرط وجود حساب على بريد جي ميل التابع لمحرك بحث جوجل.

2. املأ بياناتك كما يلي:

- الاسم بالكامل.

- السن.

- هل تعاني من أمراض مزمنة أم لا؟.

- الرقم القومي.

- العنوان.

- المحافظة.

- رقم الهاتف المحمول مستخدما عليه تطبيق واتساب.

- كتابة البريد الإلكتروني.

- تحميل صور الباسبور والإقامة بالخارج أو الفيزا أو الباسبور الأجنبي، ويجب ألا يتعدى حجم الملف الواحد 1 ميجا بايت،.

- ذكر الدولة التي ترغب في السفر إليها.

- ذكر تاريخ السفر المتوقع إلى الخارج.

- كتابة تاريخ الحصول على أول جرعة من لقاح غير معتمد في دولة السفر.

- كتابة تاريخ الحصول على ثاني جرعة من لقاح غير معتمد في دولة السفر.

- كتابة مكان تلقي اللقاح.

- الضغط على زر sumbit لإرسال الاستمارة بعد إدخال البيانات المطلوبة.

وبعد إدخال البيانات المطلوبة وإرسال الاستمارة، يتم دراستها والتواصل مع صاحبها من خلال إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول لتحديد موعد تلقي جرعة من اللقاح المعتمد في الدولة التي يغادر لها المواطن سواء كانت بهدف الدراسة أو العمل أو الإقامة.