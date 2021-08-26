«التعليم»: دورات تدريبية لمعلمي المدارس اليابانية بجميع المحافظات

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّه سيتم عقد دورات تدريبية مهنية لجميع معلمي المدارس المصرية اليابانية في جميع المحافظات، اعتبارا من 27 أغسطس الحالي، لتدريب جميع المعلمين على مهارات التعليم الحديثة التي تواكب تطوير منظومة التعليم.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه جرى التأكيد على جميع المدارس بضرورة الاستفادة من هذه الدورات التدريبية، التي تعتمد على عدد من المحاور، تتمثل في صقل مهارات المعلم التكنولوجية والتدريب على آلية شرح المقررات الدراسية بطريقة تفاعلية مع الطلاب.

التدريبات تتم على يد نخبة من الخبراء المتخصصين

وتابع أنّ جرى الإعلان عن التفاصيل المتعقلة بالتدريبات للمدرسين، والتي تتم على يد نخبة من الخبراء المتخصصين، مشددا على جميع المعلمين بضرورة الاستفادة منها، حيث جرى الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين في المدارس المصرية اليابانية طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

وأشار إلى الانتهاء من إجراءات اختبارات القبول للطلاب للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أنّ العملية التعليمية في المدارس تعتمد على الأنشطة العملية، بعيدا عن التلقين وطرق الشرح التقليدية.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت كافة الشروط المتعلقة بالتقديم للمدارس المصرية اليابانية والتي تمثلت في الآتي:

- أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون سن الطفل وفق الشريحة العمرية المحددة للمرحلة التعليمية التي سيتم التقدم لها.

- يتم قبول الأطفال من سن 4 إلى 5 سنوات إلا يوم واحد.

- حال وجود مدرستين في نطاق جغرافي واحد يتم التقدم على النطاق بالكامل.

- يحق لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية تسكين المتقدمين بناء على خطة الكثافة الطلابية الداخلية لكل مدرسة للصالح العام للمدارس.

- لا يحق لولي الأمر الاعتراض على قواعد القبول بالنسبة للنطاق الجغرافي.

- بعد قبول الملف في المدرسة المختارة، لا يجوز التحويل لمدرسة يابانية أخرى تحت أي مسمى قبل قيد التلميذ في المدرسة لمدة عام دراسي كامل.

- لا يتم النظر في أي طلب تحويل قبل نهاية العام الدراسي.

- الالتزام بالإقامة في المنطقة المحيطة بالمدرسة أو النطاق الجغرافي المتقدم إليه.