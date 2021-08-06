بالصور.. نص المذكرة التفصيلية لوظائف المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الحرص على زيادة فاعلية العمل داخل المدارس المصرية اليابانية والتي وصل عددها لـ48 مدرسة بالإضافة إلى 35 مدرسة حكومية يتم تحويلها إلى مدرسة مصرية يابانية فى العام الدراسي الجديد 2021/2022 وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع الجانب الياباني، لافتة إلى أهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظومة والتي لا بد أن تكون على أعلى مستوى خلقي ومهني، لذلك سيكون هناك حاجة لزيادة عدد مسئولي أنشطة «توكاتسو»، على مستوى كل محافظة للتدريب ومتابعة تطبيق الأنشطة.

وأضافت الوزارة في المذكرة التفصيلية التي أرسلتها لمديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، أنه تم فتح باب التقديم للعمل في وظيفة «مسئول أنشطة توكاتسو» من المعلمين الحاصلين على مؤهل تربوي وممن يتوافر فيهم السمات الشخصية والقدرات المهنية التي تتناسب والقيام بالمهام المطلوبة وفق الوصف الوظيفي المطلوب، لافتة إلى أن التقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 12 أغسطس الجاري.

تشكيل لجنة من ذوى الخبرة لعقد مقابلات المرشحين

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة المديرية من ذوي الخبرة في المجالات المطلوب لها الوظائف الجديدة لعقد المقابلات الشخصية مع المرشحين، مؤكدة ضرورة إرسال نسخة إلكترونية من القائمة النهائية للمرشحين وكذلك السيرة الذاتية وصحيفة الحالة لوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية في موعد أقصاه 21 أغسطس الجاري على البريد الإلكتروني الخاص بالوحدة.

وتنشر «الوطن» نص المذكرة التفصيلية الخاصة بوظائف المدارس المصرية اليابانية بنحو:

وتابعت الوزارة: أنه سيتم إجراء مقابلات للمعلمين الذين اجتازوا المقابلات من المديريات من قبل إدارة وحدة المدارس المصرية اليابانية، مؤكدة أنه سيتم تنظيم ورش عمل للمقبولين وفي حالة اعتمادهم بعد ورشة العمل سيتم التنسيق مع مديريات التربية والتعليم بتكليفهم بالعمل كمسئول أنشطة توكاتسو على مستوى المحافظة وبناء على هذا التكليف ستكون التبعية الإدارية لوكيل المديرية وتكون التبعية الفنية لوحدة المدارس المصرية اليابانية.

وأكدت الوزارة أن شروط الترشح لوظيفة المدارس المصرية اليابانية تتمثل في: ألا تزيد سن المتقدم على 50 عاماً، والتفرغ للعمل يومين في الأسبوع، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي، وأن يتمتع المرشح بحسن السير والسلوك، ويكون لديه الاستعداد لتقديم الدعم لأى مدرسة يابانية.