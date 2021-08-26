«مدبولي» يترأس الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مقر مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات أزمة كورونا

ويتابع رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، مستجدات تعامل الحكومة مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتستعرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول معدل الإصابات في البلاد، وموقف لقاحات فيروس كورونا المستجد.

بحث مستجدات تطعيم العاملين بالتعليم والتعليم العالي والموظفين

كما يتابع «مدبولي»، خلال الاجتماع، الإجراءات التي تتخذها الدولة لتطعيم كافة العاملين بمجال التعليم ما قبل الجامعي، وكذلك تطعيم العاملين وطلاب وكافة أطراف منظومة التعليم العالي في البلاد.

ويناقش رئيس مجلس الوزراء أيضاً خلال الاجتماع، مستجدات الملفات التي تعمل عليها الحكومة في كل المجالات، في ضوء عملها على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.