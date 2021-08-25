مدبولي: «هنحتفل بمدينة الأقصر قريب.. وهنظهر مصر بأفضل صورة في العالم»

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّه جار مراجعة أعمال التطوير مع محافظ الأقصر ووزيري التنمية المحلية والسياحة، خاصة أنّه سيكون هناك حدث مهم للاحتفال بمدينة الأقصر قريبا، فضلا عن العديد من الافتتاحات لمشروعات كبيرة بالأقصر، وأخرى أثرية وسياحية قريبا: «حريص إنّي أتابع بصفة دورية، وهيكون فيه زيارات أخرى حتى موعد الافتتاح».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء خلال حديثه على شاشة «إكسترا نيوز»، أثناء جولته وعدد من الوزراء، لتفقد الأعمال النهائية لمشروع ترميم طريق الكباش بالأقصر، وأعمال الترميم بمعبدي الكرنك والأقصر، أنّ الدولة حريصة على أن تظهر مدينة الأقصر بأبهى صورها، وإظهار مصر بأفضل صورة للعالم، خاصة أنّ موكب نقل المومياوات تحدّث عنه العالم كله، والفترة المقبلة ستشهد افتتاحات الأقصر.