مدبولي: توجيهات رئاسية باستعادة وجه الأقصر الحضاري.. وفخور بـ«الترميم»

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بوجوده في مدينة الأقصر، في ثاني زيارة خلال فترة وجيزة، لمتابعة أعمال التطوير التي تشهدها المدينة بأكملها، والتي تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولا بأول، مؤكدا أنّ التوجيهات الرئاسية تتحدد في استعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر وتحقيق التنسيق الحضاري لمباني المدينة ورفع كفاءتها وتطويرها.

وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات صحفية خلال متابعته أعمال الترميم بالأقصر، اليوم، أنّه عرض على الرئيس السيسي، بعض الصور التي توضح الجهد الكبير الذي يؤديه شبابنا من القائمين بأعمال ترميم معبدي الأقصر والكرنك.

"مدبولي" يشيد بجهود الشباب في استعادة الألوان الأصلية للمعابد

وأعرب "مدبولي" عن اعتزازه بوجود شباب من الجنسين متخصصين في ترميم الآثار، وعدد من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار لتنفيذ أعمال الترميم، ومحاولتهم الدؤوبة استعادة الألوان الأصلية التي كانت تزيّن المعابد منذ آلاف السنين، وهو جهد رائع لإزالة الركام الذي كان يغطيها على امتداد سنوات طويلة، والذي يعقبه القيام بمعالجات دقيقة للغاية لإعادة هذه الألوان لما كانت عليه.

رئيس الوزراء: مشهد شباب الأثريين على سقالات أعمال الترميم «رائع»

ووصف رئيس الوزراء مشهد شباب الأثريين على سقالات أعمال الترميم بـ«الرائع»، وحرصهم على مواصلة أعمال الترميم على مدار الساعة رغم ارتفاع درجات الحرارة، لاستعادة الشكل الجمالي لألوان المعابد.

وأوضح "مدبولي" أنّ الزيارة التي يرافقه فيها وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، تأتي لمتابعة أعمال التطوير الشامل للمدينة مع محافظ الأقصر، حيث تترقب مدينة الأقصر عددا من الافتتاحات لمجموعة من المشروعات الكبيرة خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أثرية، أو سياحية، مؤكدا حرصه على استمرار المتابعة بصورة دورية.

وأكد رئيس الوزراء أنّه سيجري زيارات أخرى متتابعة لحين موعد الافتتاح، حتى تظهر مدينة الأقصر في أبهى صورها، مشددا على حرص الحكومة على أن تظهر مصر في أفضل صورة أمام العالم أجمع.

"مدبولي": حريصون على أن يكون احتفال مدينة الأقصر غير مسبوق

ولفت "مدبولي" إلى أنّ حفل نقل المومياوات كان حدثا فريدا وكان حديث العالم لفترة طويلة، وسنعمل على أن يتم الاحتفال بمدينة الأقصر بصورة غير مسبوقة.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بلقاء عدد كبير من السائحين اليوم من مختلف الجنسيات الأوروبية، الذين أعربوا عن سعادتهم بوجودهم في مصر، كما أعرب عن تفاؤله باستعادة مدينتي الأقصر وأسوان لأعداد كبيرة من السائحين خلال الفترة الأخيرة، مرحبا بمشاركة عدد كبير من ممثلي القنوات الفضائية الأجنبية والمحلية في هذه الجولة؛ لمتابعة أعمال التطوير على أرض الواقع.

"ألهم": خطة لتجديد الهوية البصرية لطريق الكباش

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أنّه يتم تنفيذ خطة لتجديد الهوية البصرية لطريق الكباش، ضمن رؤية فنية تستهدف إضفاء هوية موحدة لمدينة الأقصر بكاملها، باعتبارها مدينة سياحية ومقصدا سياحيا بارزا، مع تنفيذ أعمال الإنارة على جانبي الطريق بما يتيح الزيارة ليلا، إلى جانب استكمال أعمال الرصف والتشجير حتى نهاية طريق الكباش، على النحو الذي يحقق المظهر الحضاري المميز لهذا الموقع الأثري.

كما تفقد رئيس الوزراء أعمال تطوير مرسى السياحة والآثار في الأقصر، وما تم به من أعمال تنفيذ برجولات، وأرضيات، وعدد من الخدمات المكملة لمشروع تطوير «طريق الكباش».