حملة لضبط مخالفات الصرف الصناعي في الصالحية الجديدة

قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، إنّ الجهاز شنّ حملة للتفتيش وضبط مخالفات الصرف الصناعي للمنشآت الصناعية بالمدينة، بالتنسيق بين إدارتي التنمية والبيئة في الجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير بالمدينة، موضحا أنّ الحملة تأتي في إطار المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة، والاستثمارات التي جرى إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي بالمدينة.

الحملة مرّت على 23 منشأة صناعية

وأوضح المهندس خالد شاهين، أنّ الحملة مرّت على 23 منشأة صناعية، وجرى سحب عينات مياه صرف صناعي من السيب النهائي لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير المطابقة للكود المصري في الصرف الصناعي.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّه جارٍ متابعة 15 منشأة صناعية لتوفيق أوضاعها، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1012) الخاص بتطبيق تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المخالفة لمعايير القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2000 م.