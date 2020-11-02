محافظ الشرقية والسفير الكوري يدشنان وحدة الأشعة المقطعية بـ"الصالحية"

دشّن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ويرافقه سفير دولة كوريا الجنوبية في مصر، هونج جين ووك، والدكتور مصطفي غنيمة، مساعد وزيرة الصحة رئيس قطاع الطب العلاجي، بحضور الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وحدة الأشعة المقطعية الجديدة، وخزان الأكسجين بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، لرفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بالمستشفي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن السفارة الكورية قامت بدعم المستشفي بالأشعة المقطعية وخزان الأكسجين بسعة 6000 لتر، بتكلفة تقديرية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار العلاقات الثنائية القوية المشتركة بين البلدين، للمساهمة في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضي، والعاملين بمصانع مدينة الصالحية، لما تمثله المدينة من منطقة صناعية كبري، بحضور وفد سفارة كوريا الجنوبية في مصر، وهم كيم دونج جون، رئيس القسم الاقتصادي، وكوان يونج مين، سكرتير ثان للشئون الاقتصادية، ونيفين النحراوي مسؤول الشؤون الاقتصادية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم التدريب الجيد للفرق الطبية بوحدة الأشعة المقطعية، لإجادة تشغيل الجهاز الجديد، وتم استعراض الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفي.

وفي سياق متصل رحب محافظ الشرقية بالوفد الكوري، وقام بإعطاء درع المحافظة للسفير الكوري، والذي أكد على تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين.

وكانت مديرية الصحة بالشرقية أعلنت عن افتتاح عدد من الأقسام الطبية بمستشفيات الزقازيق العام والقنايات المركزي بتكلفة التقديرية لهذه المشروعات 37 مليون جنيه، وذلك على النحو التالي:

- مستشفي الزقازيق العام: "قسم الاستقبال والطوارئ - العناية المركزة للأطفال - العناية المركزة للقلب - القسطرة القلبية - العناية المتوسطة للقلب"، بتكلفة 23.6 مليون جنيه".

- مستشفى القنايات المركزي: "العناية المركزة للأطفال - العناية المركزة للكبار - الكلي الصناعي" بتكلفة 13.3 مليون جنيه.